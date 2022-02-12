Ersin Destanoğlu: Penaltı kurtarışlarım tesadüf değil

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, rakiplerinin daha önce kullandıkları penaltılarda vuruş tekniklerine ve tercihlerine baktığını açıkladı.

Genç file bekçisi, siyah-beyazlı forma ile çıktığı maçlardaki kurtarışlarıyla kalesinde güven vermeye devam ediyor.

Daha önce Süper Kupa maçında Antalyaspor'a karşı seri penaltı atışlarında kalesinde devleşen Ersin Destanoğlu şimdi de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Göztepe'ye geçit vermedi.

Beşiktaş, İzmir ekibini penaltı atışlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırırken genç eldiven de siyah-beyazlı forma ile son 1.5 senede sekiz penaltı kurtarışına imza attı.

Ersin Destanoğlu ne söyledi?

Sabah Spor'a konuşan Ersin Destanoğlu, penaltı atışlarındaki başarısının tesadüf olmadığını söyledi:

"Süper Kupa finalinde de kurtarışım olmuştu, tesadüf değil, çalışarak başarıyorum. Her maç öncesi rakibin penaltıcılarını inceliyorum. Daha önce kullandıkları penaltılarda vuruş tekniklerine ve tercihlerine bakıyorum. Kendimi geliştirerek ilerlemek için elimden geleni yapıyorum"

"Kaleciler, günümüz futbolunda sadece ceza sahasında değil dışarısında da önemli. Neuer bunu çok iyi yapıyor. Ben de sürekli oyunun içerisinde kalıp bir libero gibi oynamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma savunmada da yardım etmeye, paslaşmada da işin içerisine dahil olmaya gayret ediyorum."

"Geçen sezonun 3 kupasını müzemize götürdük. Bu sezonu da mutlaka kupayla kapatmak istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. İnşallah sonu şampiyonluk olur."

Ersin Destanoğlu ne yaptı?

Ersin Destanoğlu, bu sezon toplam 4 penaltı kurtarışına imza atarken son 5 resmi karşılaşmada kalesine gelen 21 isabetli şutun 20'sine geçit vermedi.

Beşiktaş kariyerinde kalesine çekilen 16 penaltının 8'ini kurtararak %50'lik bir başarı yakaladı.

Ersin Destanoğlu hangi maçlarda penaltı kurtardı?

2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Destanoğlu, 42. dakikada Akpom'un penaltı vuruşunu kurtarmıştı.

21 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Thelin'in penaltısında da gole izin vermedi.

2021-22 sezonunda 18. hafta Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci, 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

Yine bu sezon oynanan Galatasaray derbisinde 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını çıkaran Destanoğlu; Süper Kupa'da Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'nin ikişer penaltısını kurtararak 1.5 senede sekiz penaltıda gole izin vermedi.

Daha fazlası