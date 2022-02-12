ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Türkiye, özellikle son beş senede Avrupa’ya futbolcu gönderme konusunda temposunu artırdı.

Avrupa’nın beş büyük ligine artan bu oyucu ihracatının şu ana kadar A Millî Takım’a bir avantajı yansımamış olabilir, fakat giden oyuncuların tecrübesi arttıkça ileride Türkiye’nin, doğru bir organizasyonla başka bir seviyeye gelmeyeceğini de kimse garanti edemez.

Avrupa’ya giden lejyonerlerden biri de solak stoper Cenk Özkaçar.

Ondan da beklentiler büyük ve önünde harika bir fırsat var. Çünkü daha önce Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral bunu başardı. Cenk de yapabilir.

O da tıpkı Söyüncü gibi, Süper Lig’den değil de TFF 1. Lig’den direkt olarak Avrupa’ya gitti.

2020’nin yaz aylarında Altay’dan Olympique Lyon’a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz yaz ise tecrübe kazanması için Belçika ekiplerinden OH Leuven’e kiralandı.

Cenk Özkaçar; futbola başlama hikâyesini, altyapıda yaşadığı sakatlıktan sonra çektiği zorluğu, oradan geri dönüşünü şu ana kadar Avrupa’da edindiği tecrübeleri GOAL Türkiye’ye anlattı.

İşte sorularımız ve genç stoperin yanıtları.

Sporcu bir aileden geliyorsun. Futbola nasıl başladığını kısaca anlatabilir misin?

"Babamın da daha önceden futbol oynamış olması tabii ki bir etkendi.

"Bu durum, benim küçük yaşlarda futbola ilgi duymamı sağladı. 6 yaşında Altınordu Futbol Okullar’ında serüvenim başladı ve bugünlere kadar geldi."

Yaşadığın sakatlık sonrasında 2014'te Altınordu'dan gönderilmiştin. Bu seni hayal kırıklığına uğrattı mı? 'Galiba olmayacak’ diye hiç düşündün mü?

“Tabii ki bırakmayı düşündüğüm ve umutsuzluğa kapıldığım anlar oldu ancak ailemin bu konudaki desteğini hayatım boyunca unutmayacağım.

“O dönem tesislerden eve ağlayarak gittiğimi net hatırlıyorum. Ancak eve vardığımda ailemin bana ‘Biz seni iyi bir futbolcu değil iyi bir evlat olduğun için seviyoruz’ demesi benim o anki dönüm noktalarımdan birisiydi.

“Ancak bu olaydan çıkardığım ve hayatım boyunca unutmayacağım ders şu; insan için neyin hayırlı olup olmadığını bilemiyorsun. Belki o dönem orada devam etseydim bu fırsatlara ulaşamayabilirdim.

"Bende emeği olan tüm antrenörlerime tekrar teşekkür ederim.”

Lyon'a transfer sürecinde neler yaşandı? Süper Lig'den hangi kulüpler seni istedi ve Türkiye'deki teklifleri neden reddettin?

“TFF 1. Lig’de süre almamla beraber daha çok dikkat çekmeye başladığımı düşünüyorum. Ardından Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden transfer teklifleri almaya başladım ancak hayalim her zaman Avrupa’da oynamaktı.

“O dönemde de Lyon’un, fiziksel yönü iyi, genç ve sol ayaklı stoper araması benim için bir avantaj oldu. Aradıkları özellikleri karşılamış olmam bu transferin gerçekleşmesini sağladı.

"Türkiye’deki transferleri reddettim demek yerine hayallerime giden yolu tercih ettim demek daha doğru olur.”

Lyon'a transfer olduktan sonra bir röportajında pozisyon bilgisi konusunda eksikliğinin olduğunu söylemiştin. Şu an bu eksikliği giderebildiğini düşünüyor musun?

"Aslında bunu sadece kendi özelimde söylemek istemedim. Genel olarak Türk oyunculara Avrupa’da üst seviye oynamış futbolcuların ilk söylediği şey bu oluyor.

"Lyon’da çok süre almamış olmama rağmen antrenmanlarda ilk fark ettiğim konu bu olmuştu ve Belçika’da süre almak bana en çok bu konuda yardımcı oluyor.

"Belçika’da oyunun, daha çok alanlar üzerine oynanması ve dizilişlerin değişken olması benim sorgulamama ve öğrenmeme yardımcı oluyor.

"Farklı dizilişlere alışmamın kariyerimin ileriki dönemlerinde bana fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Türk oyuncularla Avrupa'da yetişen oyuncular arasındaki en büyük fark oyun bilgisi olarak göze çarpıyor. Peki sence bunun sebebi ne? Türkiye'deki altyapı eğitimi taktik anlamda yetersiz mi kalıyor?

“Yeterli ya da yetersiz olduğu ile ilgili yorum yapmak benim adıma çok doğru olmaz ancak Avrupa’da pozisyon ve dizilişlerle ilgili eğitimlerin daha küçük yaşlarda başladığını net olarak görebiliyorum.

“Ayrıca Avrupa’da antrenmanlardan kalan zamanda bireysel çalışmalar aslında ekstra bir durum değil, bir ihtiyaç olarak görülüyor. Bu bakış açısını benimsemiş olmam, bana mental açıdan çok katkı sağladı.”

Leuven'e transfer sürecin nasıl gelişti? Lyon, sana geleceğinle alakalı ipucu verdi mi?

"Lyon’un benden beklentisi olduğu için ve süre almam gerektiğinden dolayı, oynayabileceğim bir kulübe kiralanmamı istediler.

"Lyon ve menajerlik şirketimin ortak aldığı karar ile Leuven’e geldim ve şu an itibari ile kendimi şanslı hissediyorum."

Leuven'de teknik direktör Marc Brys genelde üçlü savunmayı tercih ediyor. Türkiye'de üçlü savunma deneyimin olmuş muydu?

"Altay’da Yalçın Koşukavak, beni üçlü savunmanın solunda oynatmıştı.

"Yalçın hoca o dönemde sunumlar ve animasyonlarla bana, sol stoperin aksiyonlarını göstermişti. Bugün baktığımda, o çalışmaların benim adıma çok öğretici olduğunu görüyorum."

U.S Gilloise, Lig B'den gelmesine rağmen bu sezon azımsanmayacak bir puan farkıyla lider durumda. Bunu nasıl başardılar? Orada bu büyük bir sürpriz olarak görülüyor mu?

"Ben sürpriz olarak görmüyorum çünkü kulüp organizasyonları ve beraber oynayan oyuncuların fazlalığı onları avantajlı hale getirdi.

"Dinamik bir takım oluşları, toplu-topsuz hareketlilikleri onları öne çıkardı ve bugün bulundukları yeri hak ettiler."

Sezon sonu Lyon’a dönecek misin? Yoksa düzenli oynamaya devam etmek ve deneyim kazanmak için bir sezon daha kiralık oynamak ister misin?

"Bununla ilgili yorum yapmam şu an için doğru olmaz çünkü bu durumun kararını sadece ben almayacağım. Kulübümün benim gelişimimle ilgili düşünceleri de etkili olacak.

"Şu anda kafamdaki tek şey kalan maçlarda da futboldan keyif alarak sezonu tamamlamak.

"Leuven’de benim kendimi geliştirebilmem adına tüm şartlar mevcut. Harika antrenörümüz ve arkadaşlarım var. Açıkcası şu anda anın tadını çıkarıyorum."

Avrupa'da forma giyen diğer Türk oyuncularla konuşuyor musun? Hangileri ile irtibat halindesin?

"Evet çoğuyla iletişim halindeyiz. Fransa’ya ilk transfer olduğumda Burak ağabey, Yusuf ağabey ve Zeki ağabey beni sıcak karşılamıştı. Beni çok mutlu ettiler."

Brighton'a transfer olan Deniz Undav'ı nasıl buluyorsun?

"Lige an itibariyle damga vurduğu ortada ancak Premier Lig çok farklı bir arena. Onun adına farklı bir deneyim olacak. Umarım başarılı olur."

Türkiye'de ve Avrupa'da en beğendiğin iki hocanın ismini söyleyebilir misin?

"Türkiye'den Yalçın Koşukavak, Avrupa'da ise Pep Guardiola. İki teknik direktör de oyuna bakışlarını, felsefelerini en çok beğendiğim hocalar."

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