Rennes'in file bekçisi Doğan Alemdar, Lionel Messi'ye karşı oynayan ilk Türk kaleci oldu

Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez geldi fakat Lionel Messi için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Arjantinli süperstar, Barcelona ve PSG formasıyla henüz Devler Ligi'nde hiçbir Türk takımı ile eşleşmedi ve yolu ülkeye düşmedi.

Fakat cuma gecesi Türk futbolunda Messi ile ilgili bir başka ilk yaşandı.

Rennes'in kalecisi Doğan Alemdar, PSG maçında forma giydi ve Messi'ye karşı oynayan ilk Türk kaleci olarak tarihe geçti.

PSG - Rennes maçında neler yaşandı?

Ligue 1'in 24. haftasında PSG, Rennes'i konuk etti. Yıldızlarla dolu kadrosu olan Fransız devinde Neymar sakatlığın nedeniyle tribündeyken, Messi ile Kylian Mbappe ise ilk 11'deydi.

Maç boyunca tutuk bir performans sergileyen ve pozisyon üretmekte zorluk çeken PSG, yine de son anlarda kazanmayı başardı.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, 90+3'te Mbappe'nin golüyle Rennes'i 1-0 mağlup etti. Golün asistini ise Messi kaydetti.

PSG maçında ilk 11'de olan Doğan Alemdar'a aslında 90+3'e kadar çok fazla iş düşmedi. Fakat maçın son dakikalarında az adamla yakalanan Rennes savunmasına Mbappe ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla cezayı kesti.

19 yaşındaki kaleci, Mbappe'nin vuruşunda topa eliyle dokunmasına rağmen gole engel olamadı.

Rennes'i ne bekliyor?

Doğan Alemdar'ın kalesini koruduğu Rennes, 20 Şubat'ta Troyes'i konuk edecek.

Ardından ise 25 Şubat'da deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya gelecek.

Rennes'in bu sezonki hedefi ligi ilk üçte bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almak olacak.

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