Avrupa Süper Ligi kulüpleri pes etmiyor!

Avrupa Süper Ligi’nin kurucu kulüpleri Barcelona, Juventus ve Real Madrid, projelerinde ısrarcı olduklarını açıkladı.

2020-21 sezonunun nisan ayında Avrupa’nın önde gelen liglerinden 12 takım, Avrupa Süper Ligi projesini başlatarak UEFA’nın boyunduruğundan kurtulmak istediğini ifade etmişti.

Ancak bu girişimin taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşmasıyla birlikte dokuz takım projeden geri çekildiğini açıklamış; Barcelona, Juventus ve Real Madrid ise kurucu kulüpler olarak bu girişimlerinde ısrarcı olacaklarını belirtmişti.

Avrupa Süper Ligi’nden çekilen dokuz takım hakkındaki disiplin ve diğer cezalandırmaların yürürlükten kaldırıldığını açıklayan kararın kaldırılmasıyla Barcelona, Juventus ve Real Madrid; ortak bir açıklama metni yayınladı.

Açıklamanın detayları

Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üç ekibi, yayınladığı ortak metinde şu noktalara vurgu yaptı:

“Barcelona, Juventus ve Real Madrid, UEFA'nın açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi ve cezaların iptali dahil olmak üzere Avrupa Süper Ligi kurucu kulüplerine karşı alınan tedbirlerin derhal yürürlükten kaldırılmasını talep eden bugünkü mahkeme kararını memnuniyetle karşılamıştır.

“UEFA’nın tekelci yaklaşımı futbolu kötüye götürüyor”

“UEFA’nın kendisini futbolun tek karar vericisi olarak gördüğü tekelci yaklaşım futbola zarar vermeye devam ediyor.”

“Bizim hedefimiz Avrupa Süper Ligi projesini futbolun tüm bileşenlerinin, taraftarların, oyuncuların, antrenörlerin, kulüplerin, liglerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların isteklerini gözeterek geliştirmek üzerine kurulu olacak.”

“Teklifimizdeki bazı elementlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin farkındayız. Avrupa Süper Ligi projesinin başarısına inanmaya devam ediyoruz.”

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