Fenerbahçe’de Nabil Dirar’ın takımdan ayrılmasıyla birlikte bir defter tamamen kapandı.

Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar’ın transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Monaco’dan 2017 yılında transfer edilen oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrıldı ve Süper Lig’in bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Club Brugge’de geçiren oyuncunun vedası, Fenerbahçe’de bir devrin tamamen kapandığı anlamına da geliyor.

Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-18 kadrosuna veda

Fenerbahçe’de Dirar’ın transferinden sonra, Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-18 sezonundaki tüm isimlerle yollar ayrılmış oldu.

O sezonun kadrosunda yer alan isimlerden Ozan Tufan da kulübüne son olarak veda eden isimlerden biri oldu. Milli oyuncu, yeni sezonda kiralık olarak Premier Lig temsilcisi Watford’da forma giyecek.

Dönemin Fenerbahçe’sinde yer alan diğer isimlerden Volkan Demirel futbolu bırakırken; Mehmet Topal, Josef de Souza, Martin Skrtel, Şener Özbayraklı ve Guiliano gibi isimler Süper Lig’de boy göstermeye devam ettiler.

Fenerbahçe’nin 2017-18 sezonundaki performansı

Sezonu Aykut Kocaman yönetiminde geçiren Fenerbahçe, Galatasaray’ın ardından ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

72 puanla şampiyonun üç puan arkasında ligi tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 maçta 21 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı. Fenerbahçe, o sezonu yalnızca dört mağlubiyetle kapatmış ve ligin bu alandaki en iyi istatistiğine sahip olmuştu.

Sezon sonunda Ali Koç yönetiminin seçilmesiyle birlikte Fenerbahçe’de Aykut Kocaman devri kapanmıştı.

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