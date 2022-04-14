Diego Simeone'den Pep Guardiola'ya: "Bazı insanlar överken aşağılıyor"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın, görünüşte Atletico'yu sıcak bir şekilde övmesine rağmen aslında onu, takımına tepeden bakmakla suçladı.

Geçen hafta ilk maçta Atletico'yu 1-0 yenerek City, rövanşta Wanda Metropolitano'da 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Ne söylendi?

Simeone gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Birisi bizim hakkımızda iyi konuşup konuşmasa da bir fikir belirtmek zorunda değilim.

"Güzel konuşan insanlar çoğu zaman çok zeki olurlar ve sizi küçümseyerek övmenin bir yolunu bulurlar.

"Ama daha az belagat sahibiyiz diye biz de aptal değiliz."

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Simeone, Pep ile arasındaki bariz farkı hakkında daha fazla ayrıntıya girmese de, City patronu Atletico'nun ilk maçtaki savunma taktiğinin oldukça eski olduğunu ima etmişti.

"Tarih öncesinde de, son 100 bin yılda da, bugün de beş savummacı ve beş orta saha oyuncusuna hücum etmek çok zor.

"Boşluk yok. Çok rekabetçiler ve çok iyi savunma yapıyorlar."

0-0 berabere kaldıktan sonra çarşamba günü konuşan Pep, Simeone'nin suçlamalarına saygı duymaktan başka bir şeyi olmadığında ısrar etti.

"Kusura bakmayın, Atletico'yu eleştirmedim.

"Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı hücum etmenin her zaman zor olduğunu söyledim."

Atletico, pazar günü Wanda Metropolitano'da Espanyol'u ağırlayacak.

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