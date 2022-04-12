Real Madrid'in Karim Benzema paylaşımına Türk akını

Real Madrid'in Twitter'da Karim Benzema için yaptığı paylaşımına Türkler akın etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'e konuk olurken tarihi bir karşılaşma yaşandı.

İlk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan İspanyol devi, Santiago Bernabeu'da Chelsea karşısında 3-0 geriye düştü ve avantajını yitirdi.

Ancak Real Madrid, 80. dakikada Rodrygo ile bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda sahneye çıkan Karim Benzema, İngiliz ekibinin filelerini havalandırarak takımına yarı finali getirdi.

Türkler, Real Madrid'in paylaşımına neden akın etti?

Karim Benzema'nın golünün ardından Real Madrid'in resmi Twitter hesabı Fransız golcünün adını büyük harflerle yazarak bir paylaşım yaptı.

KARIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022

Bu paylaşım sosyal medyada en çok Türk taraftarların dikkatini çekti. Çünkü 34 yaşındaki oyuncunun adı büyük harflerle yazıldığında Türkçe'de 'eş' anlamına geliyor.

Bu durumu fırsata çeviren Türk kullanıcılar, Twitter'da Benzema paylaşımını adeta istila etti.

alıntılar müthiş maçla en ufak bi alakası yok hakkaten bizim verileri çözemez bunlar https://t.co/4AETSfdVwL — Sunguralp Esat (@sunguralpesat) April 12, 2022

Wil Smith sen misin aslanım https://t.co/67LddZAFvS — Meftun (@Meftun35074140) April 12, 2022

Hanımcılık kazanazak!!!!! https://t.co/P30zD23dWA — Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto 🏳️‍🌈 (@CGktepe) April 12, 2022

Maçta neler oldu?

Karşılaşmanın 15. dakikada Mason Mount, Timo Werner'in pasında topu filelere gönderirken ilk yarı tek golle Chelsea'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Chelsea, Rüdiger ve Timo Werner ile bulduğu gollerle durumu 3-0'a getirdi ve bu şartlarda Real Madrid eleniyordu.

Ancak İspanyol ekibi, 80. dakikada Rodrygo ile maçı uzatlamalara götürdü ve uzatmalarda son sözü söyleyen isim Karim Benzema oldu.

Chelsea turnuvaya veda ederken Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti Real Madrid'in oldu.

Real Madrid kiminle eşleşecek?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid'in rakibi Atletico Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi olacak.

Etihad'da 1-0 kazanan City, Wanda Metropolitano'da Atletico'nun konuğu olacak.

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