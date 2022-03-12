Real Madrid yıldızı Karim Benzema'nın dönüşümünün ardındaki sır belli oldu

Her sporcu gibi Karim Benzema da antrenman ve beslenme programını sıkı takip ediyor ancak çalıştığı özel bir isim ona dönüşümün kapılarını açtı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG karşısında 1-0 geriye düşen Real Madrid ikinci yarıda Karim Benzema'nın attığı 3 golle turladı.

Herkesin yola Paris ekibinin devam edeceğini düşündüğü anlarda sahneye çıkan Fransız golcü, 17 dakika içinda kaydettiği 3 golle takımına liderlik yaptı.

Karim Benzema, Aralık ayında 34 yaşında girdi ancak Real Madrid'in en skorer ismi. Peki bu performansı nasıl koruyor?

Karim Benzema'nın sırrı ne?

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer almak için çaba ve özveri göstermeniz gerekiyor. Özellikle 30 yaşından sonra.

Karim Benzema istikrarlı olarak yolunuza devam ederseniz başarınızdan asla ödün vermeyeceğinizin en net örneği.

Spor Sırrı

Her yıldız futbolcu gibi Karim Benzema'nın evinde de donanımlı bir spor salonu var.

Fransız oyuncu, bu şekilde kulübüyle yaptığı antrenmanların yanı sıra evinde de özel rutinlerine devam ediyor.

34 yaşındaki yıldız, daha genç futbolcularla eşit performans göstermek için kendisi için belirlenen kas kütlesini korumayı amaçlıyor.

Güç ve hız için ideal olan daha büyük değil, işlevsel kaslara sahip olmaktır.

Ayrıca Kick-boks yapan Benzema, patlayıcı ve tekrarlayan hareketler içeren bu dövüş sanatı ile kas liflerini daha verimli hale getiriyor.

Özel Şef ve Mikroalgler ile Beslenme Sırrı

Fransız golcünün bir diğer rutini ise beslenme programı. Ancak bu konuda diğer yıldızlardan ayrıldığı bir durum var.

2019 sezonu öncesi beslenme alışkanlığında da bir dönüşüm yaşayan Karim Benzema uzun süredir şef Alberto Mastromatteo ile çalışıyor.

Başarılı şef, Real Madrid'in oyuncusuna katı bir beslenme planı uyguluyor.

Yosun, balık ve sebzelerin yanı sıra hindistan cevizi yağı ve alkali suya güçlü vurgu yapılan diyet programında karbonhidrat ile refine şeker oldukça az bulunuyor.

Deniz kökenli besinler, sağlıklı yağ asit kaynağı olmalarının yanı sıra kasların kendini onarması ve dokusunu korumasında ihtiyaç duyduğu bir protein kaynağı.

Karim Benzema aynı zamanda yağ alımını azaltarak kas canlılığını artırmak için profesyoneller tarafından hazırlanan mikroalglerle besleniyor.

Mikroalgler, toksik atıkların yok edilmesini kolalaştırıyor.

Maneviyat Sırrı

Karim Benzema'nın dönüşümünde maneviyatta oldukça önemli bir yer tutuyor.

Müslüman olan futbolcunun maçlardan önce bazı sureleri dinlemek için kulaklık taktığı görülüyor. Manevi yön, fiziksel performans bağlamında asla önemsiz değil.

Aksine akıl, beden ve ruh arasındaki bağlantı, belirli yetenek ve becerileri geliştiren spor psikolojisinde kritik bir eksen.

Karim Benzema'nın bu yönü bir yenilik değil ancak fiziksel dönüşümünün zihinsellikle birleşmesinde ona kolaylık sağlamış olabilir.

Karim Benzema'nın performansı nasıl?

2009 yılından bu yana Real Madrid forması terleten Karim Benzema, özellikle 2018'de Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılışıyla takımının gol yükünü çekmeye başladı.

2019/20 sezonunda çıktığı 48 karşılaşmadan 27 gol, 11 asist ile ayrılan Karim Benzema, 2020/21 sezonunu 48 maç, 32 gol, 9 asist ile kapattı.

Bu yıl ise İspanyol devinin formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Fransız golcü, 33 karşılaşmada 30 gol, 12 asist kaydetti.

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