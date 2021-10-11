Deschamps'tan Karim Benzema açıklaması: "Bizim için önemli"

Karim Benzema ile Didier Deschamps arasında yaşananlar artık çok eskide kaldı.

Fransa Teknik Direktörü, Uluslar Ligi'nde takımının kupaya uzanmasına yardımcı olan öğrencisini maçın ardından unutmadı.

Fransa, 66. dakikada Karim Benzema ve 80. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle İspanya'yı 2-1 mağlup ederek zaferi tadan taraf oldu. Luis Enrique'nin öğrencilerinin tek golünü ise 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Fransızlar'ın galibiyetine yardım eden Karim Benzema ise 5,5 yılın ardından millî takıma bu yıl döndü. Yıldız oyuncuyu uzun bir süre sonra yeniden kadroya alan Didier Deschamps öğrencisi hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

Didier Deschamps ne söyledi?

Maçın ardından konuşan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Karim Benzema'nın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi:

"Karim önemli bir oyuncu. Belli bir kalitesi var, Real Madrid'de yaptıklarının çizgisinde bir role sahip. Yaptıkları onun ve bizim için önemli.

Olgunlaştı, büyüdü. Millî takımda bizimle birlikte olduğu için mutluyum.

Kulübü ve Fransa adına gol atması önemli. Gelecek için bize yeteneğiyle kazandırabilecekleri ve rekabetçi karakteri değerli."

Didier Deschamps ile Karim Benzema arasında ne yaşanmıştı?

Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kaseti şantajında adı geçen ve yaşanan skandalın ardından milli takımdan uzaklaştırılan Benzema, 2016'da yaptığı açıklamada teknik direktör Deschamps'ı kendisini kadroya almama kararını ırkçı saldırılara boyun eğmek olarak nitelendirmişti.

Benzema'nın kadroda yer almadığı Fransa Milli Takımı ise 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Valbuena'ya yapılan ve devam eden şantaj davasında henüz aklanmayan Benzema, Ekim 2021'de mahkemede kendini savunacak.

Macron'dan Deschamps'a 'Benzema' tebriği

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karim Benzema'yı Mayıs ayında yeniden millî takımın kadrosuna dahil eden Didier Deschamps'ı tebrik etmişti.

Macron, 33 yaşındaki oyuncunun kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Deschamps ise düzenlediği basın toplantısında, Benzema hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes hata yapma hakkına sahip. Bazı oyuncularla zor durumlar yaşadım. Şahsi görüşümü bir kenara bıraktım. Bu anlayışla hareket ettim. Hiç kimse sakinliğimi kaybettiremez.

Benzema'nın kadroya dahil olamayacağını hiçbir zaman söylemedim. Neden daha önce olmadı? Sihirbaz değilim, geriye dönemeyiz."

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