Çağlar Söyüncü için Avrupa devi iddiası

Millî Takım’ın ve Leicester City’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, Avrupa devinin yolunu tutabilir.

Millî stoper Çağlar Söyüncü, Leicester’da Harry Maguire’ın Manchester United’a rekor bedelle satılması sonrasında takımın değişilmez ismi olmuştu.

Hem fiziğiyle hem de teknik kalitesiyle fark yaratan başarılı savunmacı, 2019-20 sezonunda Premier Lig’de yılın ilk 11’ine seçilmişti.

İspanyol basını, savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Real Madrid’in Çağlar Söyüncü ile ilgilendiğini belirtti.

Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiası

DefenseCentral kaynaklı habere göre Sergio Ramos’u Paris Saint-Germain’e; Raphael Varane’ı da Manchester United’a gönderen Real Madrid stoper rotasyonundaki hem niteliği hem de niceliği arttırmak istiyor.

Çağlar Söyüncü’yü de uzun süredir takip eden İspanyol devi, Premier Lig’in en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen başarılı stoperi kısa vadede kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca haberde Real Madrid, Çağlar Söyüncü’nün Leicester’la olan sözleşmesinin 2023 yılında bitecek olmasını da bir avantaja çevirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Çağlar Söyüncü’nün kariyeri

Altınordu çıkışlı olan Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Almanya ekibi Freiburg’a transfer olmuştu.

Bundesliga’da kendisini gösteren millî stoper, 2018 yılında ise Leicester’ın yolunu tutmuştu. İlk zamanlarında düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, ilerleyen dönemde ise Premier Lig’in en başarılı stoperlerinden biri olmayı başardı.

Çağlar Söyüncü, Leicester formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 91 kez giydi.

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