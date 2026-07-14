"Denzel Dumfries'in Inter'de Hollandalı bir halefi olabilir"

İtalyan günlük gazetesi Il Giorno’nun iddiasına göre, Givairo Read birkaç hafta önce Inter’e önerildi. Milano’da, rol modeli Denzel Dumfries’in halefi olabilir.

Feyenoord'da oynayan 20 yaşındaki Read'in sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, yetenekli kanat bekçisinin piyasa değeri 25 milyon avro.

Inter, Real Madrid’e transfer olan Dumfries’in yerini alacak bir oyuncu arıyor ve bu nedenle Read, İtalya şampiyonu kulübe önerilmiş.

Ancak Inter, şimdilik somut bir yanıt vermedi. Transfer muhabiri Gianluca Di Marzio’ya göre, gündemde birden fazla seçenek bulunuyor.

Djed Spence (Tottenham Hotspur), Vanderson (AS Monaco), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Guéla Doué (RC Strasbourg) ve Julian Ryerson (Borussia Dortmund) gibi sağ bekler de teknik kadro tarafından değerlendiriliyor.

Read, Dumfries’in kendisi için bir örnek olduğunu defalarca dile getirmiştir. Hatta Amsterdam’da sokakta yürürken sık sık onunla takas ettiği forma giymektedir.

Feyenoord, Read’i ancak uygun bir bedel karşılığında bırakmaya hazır. Şu ana kadar Rotterdam kulübü adına 54 resmi maçta forma giydi.