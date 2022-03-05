Türk futbolundaki hakem tartışmaları son dönemde iyice alevlenirken, FIFA kokartlı eski hakem Deniz Ateş Bitnel sürpriz bir iddiada bulundu.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır'ın gelecek sezon Süper Lig'de görev almayacağını öne süren Bitnel, Çakır'ın yeni adresini de açıkladı.

TV 100'de yorumculuk yapan ve Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan Ligi'nde görev yapan için Suudi yetkililerle görüşerek büyük oranda anlaştığını belirten Bitnel, Çakır'ın yardımcılarının ise Bahattin Duran ile Alparslan Dedeş olacağını belirtti.

Süper Lig'de aylık ortalama 27 bin ile 36 bin lira arasında kazanan Çakır, zaman zaman görev yaptığı Suudi Arabistan Ligi'nde bir maçla 12 bin dolar kazanıyordu.

Astronomik teklif

İddialara göre astronomik bir teklif alan ve bir sezon için 500 bin dolar kazanması beklenen Çakır'ın gelecek sezonki adresi bu açıklamaların ardından büyük bir merakla bekleniyor.

Ligde son olarak Giresunspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada düdük çalan Çakır bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta görev yaptı.

2015 yılında Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Çakır, Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi olmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nda da görev yapan Cüneyt Çakır zaman zaman farklı ülkelerden gelen maç tekliflerini kabul ederek, yurt dışında da maç yöneten hakemler kervanına katılmıştı.

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