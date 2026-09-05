Fransız basınında yer alan haberler, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele'nin, teknik direktör Luis Enrique'nin kendisini dün akşam Monaco karşısındaki maçın ilk on birinden çıkarmasının ardından verdiği tepkiyi ortaya koydu.

Paris Saint-Germain, Cuma günü Fransa Ligi'nin üçüncü haftasında Monaco'ya 2-1 mağlup olarak 2 puanla on üçüncü sıraya geriledi.

Goal sitesinin Fransız gazetesi L'Equipe'ten aktardığına göre, Ousmane Dembele, Enrique'nin kararı karşısında şaşkına döndü ve 68. dakikada oyuna sonradan girdi, ancak skora etki edecek bir fark yaratamadı.

L'Equipe, kaynakların ortaya koyduğuna göre, Dembele'nin takım kampından uzakta dinlenme fırsatı bulmasının ardından ilk on birde forma giymeyi beklediğini, bunun da kararla şaşkına dönmesine yol açtığını, ancak İspanyol teknik adamla ilişkisinin herhangi bir gerginlik olmadan iyi kaldığını ekledi.

Öte yandan Luis Enrique, Fransız Canal Plus kanalına yaptığı açıklamada, kararını yoğun bir sezon başlangıcının ardından oyuncunun yük yönetiminin bir parçası olarak açıkladı ve şunları söyledi: "Her oyuncuyla koşullar farklı. Ousmane, UEFA Süper Kupası'nda ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda çaba harcadı, daha sonra biraz dinlendi."

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Monaco karşısında 20 ya da 25 dakika çok iyi bir seviyede oynadı. Şimdi oyun sürelerini artırmaya başlıyoruz ve önümüzdeki maçlarda da böyle devam edeceğiz."

Saint-Germain'in odağı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevriliyor. Takım, Çarşamba günü Slovan Bratislava ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve Dembele'nin, aldığı dinlenmenin ardından ilk on bire dönmesi bekleniyor.