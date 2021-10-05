David Beckham'dan Formula 1 hamlesi

İngiliz futbol efsanesi, Formula 1'in yeni durağında rol alacak.

Futbol hayatına nokta koyduktan sonra ABD'de takım sahibi olan ve MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahipliğini yapan David Beckham'ın Formula 1'in Miami durağında rol alabileceği belirtildi. Mayıs 2022'de gerçekleşecek yarış öncesinde konuşan Miami GP yöneticisi Tom Garfinkel, Beckham'ın bu role hazır olduğunu söyledi.

Garfinkel ne söyledi?

SKY Sports'a yaptığı açıklamada Beckham'ın Miami GP'de yer almak için ortak bir arkadaşlarları vasıtasıyla kendisiyle iletişim kurduğunu belirten Garfinkel, İngiliz futbol efsanesiyle buluştuklarını açıkladı:

"Bu aslında biraz komik bir hikaye. David ve benim ortak bir arkadaşımız var ve bu arkadaşım David'in benimle tanışmak istediğini söyledi. Geçen hafta bir yemek yedik. David etkinliğe katılmak için çok hevesli ve Formula 1 Miami'ye geleceği için çok heyecanlı."

Messi iddiaları

Futbolu bıraktıktan sonra ABD'de yatırımlarını sürdüren Beckham'ın takımı Inter Miami, MLS'te oynadığı son dört maçını kaybetti. 27 karşılaşma sonunda dokuz galibiyet, beş beraberlik ve 13 mağlubiyetle 11. sırada yer alan Inter Miami'nin play off'lara katılması pek kolay görünmezken Beckham'ın önümüzdeki yıllardaki yatırımları merakla bekleniyor.

Efsane futbolcunun takımı Inter Miami'nin adı Lionel Messi'nin Barcelona ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde de sıklıkla geçmişti. Messi'nin Avrupa'daki kariyerini noktaladıktan sonra MLS'te Inter Miami forması giymek istediği öne sürülürken, Beckham'ın gelecek yıllarda bu transferi gerçekleştirmek istediği biliniyor.

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