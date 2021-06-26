Danimarka, Euro 2020'de tarihe geçti

Çeyrek finale yükselen Kasper Hjulmand'ın öğrencileri, aynı zamanda yeni bir rekora imza attı.

Euro 2020'nin son 16 turunda Galler'i 4-0 nağlup eden Daminarka çeyrek finale yükseldi. Kasper Dolberg'in iki, Joakim Maehle ve Martin Braithwaite'in birer golüyle Kasper Hjulmand'ın öğrencileri Amsterdam'da önemli bir zafer kazandı.

Danimarka böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste dört veya daha fazla gol atan ilk takım oldu.

Danimarka ivme kazanıyor

Danimarka, iki hafta önce Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesinden sonra duygusal bir dönemden geçiyor.

Neyse ki Inter'in orta sahası iyileşme yolunda. Ancak saha içinde onun yaşam savaşı vermesi takım için bir travmaydı.

Ancak bu deneyim, Eriksen'in onuruna yapılan turnuvada oynayan kadroyu birbirine daha da yakınlaştırmış görünüyor.

Sonuç, pazartesi günü Kopenhag'da Rusya'ya karşı son grup maçında Maehle, Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen ve Andreas Christensen'in golleriyle 4-1'lik bir galibiyet elde eden ve son 16'ya kalan olağanüstü bir performans oldu.

Danimarka iki maçını kaybetmesine rağmen gruptan çıkmayı başardı. Johan Cruyff Arena'da bu ivmeyi sürdürdüler ve Dolberg ilk yarının ortasında ceza sahasının kenarından yaptığı güzel bir vuruşla onları öne geçirdi.

Bu gol, Euro 2020'de ceza sahası dışından attıkları üçüncü gol oldu.

Dolberg, ikinci yarının başında Neco Williams'ın zayıf vuruşundan yararlanarak topu yakın mesafeden Danny Ward'a savurarak Danimarka adına farkı ikiye çıkardı.

Etkileyici bir performans sergileyen Maehle üçüncü golü atarken Braithwaite ise skoru belirleyen golü kaydetti.

Sırada ne var?

Danimarka, çeyrek finalde pazar günü Hollanda ile Çek Cumhuriyeti arasında Bakü'de oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Daha fazlası için:

Juventus, talipleri artan Merih Demiral'ın bonservisini belirledi

ÖZEL | Francesco Farioli: Belki de fikirlerine âşık olmamak daha iyidir, ama bu benim için çok zor

Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyasladı: Beni kıskanıyordur