Brezilyalı savunmacı, Cristiano Ronaldo’nun yoluna Juventus’ta devam edeceğinden emin görünüyor.

5 kez Ballon d’Or kazanan Cristiano Ronaldo’nun Juventus’taki geleceğine dair soru işaretleri günden düne büyüyor. Zira Portekizli süperstar, Juventus’la olan sözleşmesinin son senesine giriyor. Ronaldo’nun adı Manchester United, PSG gibi Avrupa devlerinin yanı sıra MLS ekipleriyle de anılmıştı.

Juventus taraftarlarını sevindiren haber ise yıldız oyuncunun takım arkadaşından geldi. Danilo, Ronaldo’nun önümüzdeki sezon Juventus’ta kalacağını dile getirirken Manchester City’den eski takım arkadaşı Gabriel Jesus’la da yeniden bir araya gelmek istediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Brezilyalı, Ronaldo’nun geleceğine yönelik iddialara netlik kazandırdı: “Takımda Ronaldo’nun olması tabii ki bir sürü gol anlamına geliyor, ayrıca o çok iyi bir dost. Birbirimizi Real Madrid’den beri tanıyoruz.”

“Önümüzdeki sezon da burada bizimle olacak.”

Juventus, golcü transferi yapacak mı?

Ronaldo’nun en azından şimdilik takımda kalması beklenirken, Juventus geçtiğimiz günlerde Alvaro Morata’yı da tekrar kadrosuna katmıştı.

Her ne kadar henüz yeni sözleşmeye imzayı atmamış olsa da, kuşkusuz Paulo Dybala da önümüzdeki sezonda Allegri’nin önemli hücum kozlarından biri olacak.

Bu isimlere ek olarak, Juventus hücumdaki alternatiflerinin sayısını arttırmak istiyor. Serie A temsilcisinin adı, Manchester City forması giyen Gabriel Jesus ile de anılmıştı.

Juventus’un Brezilyalı savunmacısı Danilo da, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Jesus’la tekrar buluşmak istediğini dile getirdi:

“Gabriel çok zeki ve yetenekli bir oyuncu. İtalya’da gelişimine devam edebileceğini düşünüyorum çünkü Serie A’da rakipler bize karşı oynarken derinde savunma yapıyorlar ve iyi kapanıyorlar, dolayısıyla burada gol atmak gerçekten zor. Onu Juventus’ta görmek isterim.”

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