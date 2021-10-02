İspanyol efsane Iniesta, eski kulübü Barcelona’ya dönmeyi hedefliyor.

2002-2018 yılları arasında Barcelona orta sahasının yıldız ismi olan Andres Iniesta, kulübüne duygusal bir veda gerçekleştirmesinin ardından Japon ekibi Vissel Kobe ile anlaşmaya varmıştı.

Katalan ekibinin formasıyla 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 37 yaşındaki isim, 2008-2012 yılları arasında futbolu domine eden İspanya Millî Takımı’nın da değişilmez parçalarından biriydi.

İspanyol efsane, uzun vadede Barcelona’ya dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Neler söylendi?

BBC Sport’a konuşan Iniesta, şu açıklamalarda bulundu: “Evet, Barcelona’ya dönmek gerçekten istediğim şeylerden biri.”

“Bunun gerçekleşmesini her şeyden çok istiyorum zira bu kulüpte çok uzun yıllar geçirdim.”

“Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz, hangi şekilde dönerim veya o zaman kulüpte hangi isimler olur bunu da şimdiden kestirmek güç.”

“İlerleyen günlerde neler olacağını tahmin etmemizi zorlaştıran birçok faktör var ama eğer bana geri dönmeyi istiyor muyum diye soruyorsanız, buna cevabım evet.”

Koeman’ın geleceği

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçında Bayern Münih ve Benfica’ya 3-0’lık skorlarla mağlup olan Barcelona, E Grubu’nun son sırasında yer alıyor.

La Liga’da da çok iyi sonuçlar alamayan Katalan ekibinin kısa süre içerisinde Ronald Koeman ile yollarını ayırması bekleniyor.

Barcelona’nın adı Roberto Martinez, Xavi ve Andrea Pirlo ile anılıyor.

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