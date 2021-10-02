Milan, Atletico Madrid maçından sonra Cüneyt Çakır’ı UEFA’ya şikayet etti

Atletico Madrid maçındaki hakem kararlarından memnun olmayan Milan, Cüneyt Çakır’ı UEFA’ya şikayet etti.

Uzun bir aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Milan, B Grubu’ndaki ilk maçında Liverpool’a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

İkinci maçında ise Atletico Madrid’i ağırlayan İtalyan devi, 20. dakikada Rafael Leao’nun golüyle öne geçmişti. İkini yarıda Atletico Madrid geriden gelerek üç puanı alırken karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ise Milan tarafından bir hayli eleştirilmişti.

29. dakikada Franck Kessie’nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan İtalyan ekibi, son dakikalarda Atletico Madrid lehine verilen penaltı kararından da hiç memnun değildi.

Milan’dan Çakır’a şikayet

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Kessie’nin kırmızı kart görmesinin haksız olduğunu düşünen Milan, penaltı kararını da hiç yerinde görmüyordu.

Milan cephesi, uzatma dakikalarındaki bu pozisyonda topun önce Atletico Madridli Lemar’ın eline, ardından Milanlı Kalulu’nun eline çarptığı gerekçesiyle bu pozisyonun penaltı olmadığı görüşündeydi.

Bunlardan ötürü Milan, habere göre tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

Pioli’nin sözleri

Milan teknik direktörü Pioli, kararlarla ilgili şunları söylemişti:

“Sayısal olarak bizden üstün olmaları bizi farklı bir oyun oynamaya itti. İyi bir sonuç almaya çok yaklaşmıştık ama bunu başaramadığımız için üzgünüz.”

“Yalnızca kırmızı kartta veya penaltıda değil, birçok pozisyonda; hakemin yorumunu gerektiren pozisyonlar sürekli rakibin lehine verildi.”

“Ama yine de olumlu noktalara odaklanalım, maç 11’e 11’ken oldukça iyi iş çıkardık. Biraz daha dikkatli olsaydık evimizde galibiyeti alabilirdik.”

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