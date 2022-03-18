Ara transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya dönen Dani Alves, Lionel Messi'nin de yeniden Katalan devine dönmesini arzuladığını açıkladı.

Messi'nin 3-1'lik Real Madrid yenilgisinin ardından PSG taraftarları tarafından protesto edilmesine çok üzüldüğü bilinirken, Arjantinli yıldızın babasının, Barcelona yönetimiyle geri dönüş için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Ne söylendi?

ESPN'e verdiği röportajda Messi'nin kendisiyle benzer bir süreçten geçtiğini aktaran Alves, eski takım arkadaşının PSG'de geçirdiği zamandan keyif almadığını söyledi:

"Messi bu oyunu özel kılan bir oyuncu ama bunu yaparken kendisinin de bulunduğu yerden keyif alması gerekiyor.

"Bana göre şu an kendini oraya ait hissetmiyor ve bu durum performansına yansıyor. Messi bu sezona dek en sevdiği şeyi dünyanın en sevdiği yerinde yapıyordu. Messi bana her zaman kendisi için neresinin daha iyi bir yerin olamayacağını söylerdi.

"Gideceği ortaya çıktığı zaman bile ona bu sözlerini hatırlatmıştım. Her ne sebeple olursa olsun Messi şu an Barcelona'da değil ve umarım geri döner. Buradan ayrılan herkes pişman oluyor.

"Bazıları kaybetmeyi sevmedikleri için bunu kabul etmeyecek ama burası hiçbir yerin olamayacağı kadar iyi"

Daha fazla okuma