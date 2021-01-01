Damien Comolli hakemlerin üzerine yürüdü!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, takımı Toulouse'un oynadığı play off maçını yöneten hakemlere sert tepki gösterdi.

Bir dönem Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak görev yapan ve futbol dünyasındaki varlığını Fransa 2. Ligi takımlarından Toulouse'un başkanı olarak sürdüren Damien Comolli, takımının Ligue 1'e yükselmek için oynadığı Nantes maçında verilen hakem kararlarına büyük bir tepki gösterdi.

Comolli maç sonrası hakemlerin üzerine yürüdü.

Comolli Ligue 2'yi 70 puanla üçüncü sırada tamamlayan ve Ligue 1'i 18. sırada tamamlayan Nantes ile play off maçı oynayan Toulouse'un evinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda 1-0 kazanmasına rağmen üst lig vizesi alamadığı karşılaşmanın ardından tepkisini gizlemedi.

Penaltı beklentisi

Maçın hakemlerinin takımının üst lig hakkını çaldığını belirten Comolli, hakem yönetimini skandal olarak nitelendirdi.

Maçın 62. dakikasında Youssouf Vakoum Bayo'nun golüyle öne geçen Toulouse, 81. dakikada topun Charles Traore'nin eline müdahele etmesiyle penaltı beklerken, maçın hakemleri bu yönde karar vermemişti. 90 dakikanın ardından stat koridorlarında hakemlerin üzerine yürüyen Comolli zorlukla sakinleştirildi.

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın sportif direktörlük görevine getirilen 48 yaşındaki futbol adamının Fenerbahçe'deki kariyeri 1.5 sene sürmüştü. Comolli Fenerbahçe öncesinde Liverpool ve Tottenham'da da futbol direktörlüğü görevleri üstlenmiş, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ABD'li yatırımcıların satın aldığı Toulouse'un başına geçmişti.

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