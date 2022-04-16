Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev alabilecek mi?

Merkez hakem kurulunun aldığı karar doğrultusunda 6 Mart'ta oynanan Antalyaspor-Sivasspor maçından bu yana Türkiye liglerinde görev yapmayan dünyaca ünlü hakem Cüneyt Çakır'ın 2022 Dünya Kupasında düdük çalması da yaşanan bu gelişmenin ardından tehlikeye girdi.

Katar'da son kez Dünya Kupası'nda sahneye çıkmaya hazırlanan Çakır uzun süredir maç alamaması nedeniyle FIFA'nın Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakem kadrosunun içerisinde kendisine yer bulamayabilir.

Çakır 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görevlendirilmişti.

Geleceği belirsiz

İsviçre Futbol Federasyonu tarafından İsviçre Ligi'nde maç yönetmesi teklif edilen Çakır bu teklife sıcak bakarken, Türkiye Futbol Federasyonu bu teklife şu ana dek olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.

Bu durum Çakır'ın geleceğini adeta belirsizliğe sürükledi.

6 Haziran 2015’te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Devler Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakem olan Cüneyt Çakır, 16 Aralık 2012 tarihinde Brezilya’nın Corinthians ile İngiltere’nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini de yönetmişti.

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