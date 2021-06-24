Cristiano Ronaldo'nun rekoru kırmasına bir gol kaldı

Portekiz'in yıldızı EURO 2020'de de gollerine devam ederken, futbol tarihinin milli formayla en çok gol atan ismi olmasına bir adım kaldı.

EURO 2020'ye son şampiyon olarak katılan ve turnuvanın ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nu dört puanla tamamlayarak, en iyi üçüncülerden biri olmayı başaran Portekiz son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. Fernando Santos'un takımını grupta sırlayan isim ise Fransa karşısında da iki gol bulan efsane isim Cristiano Ronaldo oldu.

⭐️ Cristiano Ronaldo'nun 1⃣ 0⃣ 9⃣ milli takım golü 🤩 pic.twitter.com/ERkbu1Ty8o — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 24, 2021

Turnuvada forma giydiği üç maçta rakip fileleri beş kez sarsan Ronaldo, Fransa maçında attığı gollerle milli formayla 109 gole ulaştı. Ronaldo bir gol daha atması halinde İran futbolunun yetiştirdiği en önemli isim olan Ali Daei'yi geride bırakacak ve milli formayla en fazla gol kaydeden oyuncu rekorunun tek sahibi olmayı başaracak.

Volkan Demirel penaltısını kurtarmıştı

Portekiz formasıyla attığı 109 golün yedişer tanesini Litvanya ve İsveç filelerine gönderen 36 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye'ye karşı gol bulamaması ise dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Ronaldo, Portekiz ve Türkiye'nin 2 Haziran 2012'de karşı karşıya geldiği hazırlık maçında forma giymiş ancak penaltıyı kaçırmıştı.

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin Umut Bulut'un golleriyle 2-1 önde götürdüğü 65. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermemişti. 90 dakika sonunda Abdullah Avcı yönetimindeki Türkiye sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf olmayı başarmıştı.

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