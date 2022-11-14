Cristiano Ronaldo, Ralf Rangnick'i eleştirdi: "Adını bile duymamıştım! Manchester United'ın başına neden geçti?"

Cristiano Ronaldo, Kasım 2021'de Manchester United'ı geçici antrenör olarak devralan Ralf Rangnick'in adını daha önce duymadığını söylüyor.

Portekizli mutlu değil

Old Trafford'daki herkesi eleştirdi

Problemler devam ediyor gibi görünüyor

NE OLDU? Portekizli yıldız, Erik ten Hag ile Manchester United'ı eleştirdiği çarpıcı röportajında Ralf Rangnick'i de hedef aldı. Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçici antrenör olarak Manchester United'ın başına geçmişti.

NE SÖYLENDİ? The Sun'a konuşan Cristiano Ronaldo şunları söyledi: "Teknik direktör değilsen neden Manchester United’ın başına geçiyorsun? Daha önce adını bile duymamıştım."

BÜYÜK RESİM: Rangnick yaz ayında yerini Erik Ten Hag'a bırakırken Manchester United'ın ligi ilk dörtte bitirmesini sağlayamadı. Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana Manchester United'ın gelişemediğini söylüyor:

"Sir Alex’in ayrılığından beri, Manchester United’da hiçbir gelişim olmadı. Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama bir Manchester City veya Liverpool hatta Arsenal seviyesine ulaşmamıza engel olan bazı şeyler var. Bu büyüklükteki bir kulüp bence zirvede olmalı ama ne yazık ki değiller."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettikten sonra Erik ten Hag tarafından gözden çıkarıldı. Bu sezon Premier Lig'de fazla forma şansını bulamadı. 37 yaşındaki oyuncu, son Dünya Kupası'nda yer almak için Portekiz ile milli göreve çıkıyor. H Grubu açılış maçında 24 Kasım'da Gana ile karşılaşacaklar.

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