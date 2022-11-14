Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney'ye ağır yanıt verdi: "Ondan daha iyiyim"

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan eski takım arkadaşının kendisini kıskandığını ima etti.

Rooney, Cristiano Ronaldo'nun davranışlarının kabul edilemez olduğunu söylemişti

Portekizli yıldız bu eleştirileri kıskanılmaya bağladı

Ronaldo, Rooney'den daha iyi olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Wayne Rooney, Manchester United'da Erik ten Hag ile problem yaşayan Cristiano Ronaldo'nun davranışlarının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Ancak 37 yaşındaki yıldız, bu eleştirileri iyi karşılamadı ve eski takım arkadaşına sert bir karşılık verdi.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajında Wayne Rooney hakkında şunları söyledi: "Beni neden bu kadar kötü eleştirdiğini bilmiyorum. O emekli oldu, ben ise hala en üst seviyede oynuyorum. Muhtemelen bu yüzdendir. Bir de ondan daha iyi görünüyorum. Bu bir gerçek."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2022-23 sezonu boyunca taraftarlar ve yorumcular tarafından ağır eleştirildi. Portekizli yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak istedi ama başarılı olamadı. Tottenham'a karşı oyuna girmeyi reddettikten sonra tamamen gözden çıkarıldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki oyuncu, son Dünya Kupası'nda yer almak için Portekiz ile milli göreve çıkıyor. H Grubu açılış maçında 24 Kasım'da Gana ile karşılaşacaklar.

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