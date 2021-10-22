Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakıyor mu?

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağına dair konuştu.

Manchester United'ın süperstarı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakabileceği yönündeki haberleri görmezden geliyor.

Bu sezona, Kırmızı Şeytanlarla başlayan Cristiano Ronaldo 37. doğum gününe hızla yaklaşıyor.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakma niyetinde olmadığını söylerken Manchester United'ın, bu sezon Old Trafford'da hala kupalar kazanabilecek güçte bir takım olduğuna inandığını da ifade etti.

Ne söylendi?

Ronaldo, Sky Sports News'de Portekiz Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı sorulduğunda, "Neden? Sanırım henüz bunu konuşmanın zamanı değil. Bu konuda; insanların ne istediği değil, benim ne istediğim önemli" cevabını verdi.

"Topu sürecek gücüm kalmadığında, şut çekemediğimde veya kendimi kötü hissettiğim bir zamanda bırakabilirim. Ancak, hala bunları yapabilecek gücüm var. Bu yüzden Portekiz Milli Takımı'nda devam edeceğim çünkü hala motive olabiliyorum.

"Motive olmak şu anda benim için kilit bir kelime. Ailemi ve hayranlarımı mutlu etmeye devam etmek istiyorum. Motivasyonum üst düzeyde ve seviyemi daha da yükseltmeyi amaçlıyorum.

"Portekiz Milli Takımı hakkında konuşuyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda en çok gol atan, asist yapan ve en fazla maç kazanan oyuncuyum. Bu yüzden, hala devam etmek istiyorum çünkü futbol oynamayı seviyorum. İnsanları mutlu etmek beni iyi hissettiriyor."

Ronaldo, Manchester United'ın zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın çalkantılı formu konusunda takım arkadaşlarını bir araya topladı ve takım olarak hedeflerine ulaşmaları konusunda birbirlerine destek olmaları gerektiğini hatırlattı.

Tecrübeli oyuncu, "Manchester United; beni, Raphael Varane ve Jadon Sancho'yu aldı.

"Oynadığımız oyun sisteminin oturması biraz zaman alacak ama bence adım adım her şeyin mümkün olduğunu göstereceğiz.

"Sadece bireysel şeyler hakkında konuşmuyorum. Takım olabilmeyi ve birlik halinde hareket etmeyi ilk sıraya koyuyorum. Kolektif olarak bir şeyler kazanmak, bireysel başarılardan daha kolay. Bu yüzden, buna inanıyorum ve hala takım olarak başarılı olabileceğimizi düşünüyorum."

Büyük resim neyi gösteriyor?

Cristiano Ronaldo, Liverpool'a karşı oynayacakları büyük maç öncesinde Manchester United'ın son dönemlerde yaşadığı bütün zorluklara rağmen zafer kazanabileceğine inanıyor ve takımına yardımcı olmayı umuyor.

Manchester United takımı, ezeli rakipleri Liverpool'a karşı Premier Lig'in şampiyonluk yarışına tesir edecek bir karşılaşmaya çıkacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın bir diğer Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ise Liverpool karşılaşması için hazır duruma gelmeye çalışıyor.

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