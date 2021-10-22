Patrice Evra, gençliğinde öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi

Manchester United'ın eski oyuncularından Evra, gençliğinde öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını ancak bunu kimseye söylemediğini belirtti.

Bir zamanlar Manchester United formasını giyen Fransız oyuncu Patrice Evra, cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Manchester United'ın eski yıldızı Evra, gençliğinde öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını ve bunu o dönemlerde kimseyle paylaşamadığını ifade etti.

Kırmızı Şeytanların eski sol beki, yeni otobiyografisinde 13 yaşındayken öğretmeni tarafından cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu.

40 yaşındaki eski futbolcu, o dönemde yaşadığı cinsel istismar konusunda ailesine ve arkadaşlarına bir şey söylemediğini belirtti. Ancak, kendisi gibi cinsel saldırıya uğrayan gençlere yardım etmek istediği için bu tür bir olayı açıkladığını söyledi.

Ne söylendi?

The Times'a konuşan Evra, "Size karşı dürüst olacağım, kitabı ilk yazdığımda tüm hikayeyi anlatmadım çünkü hâlâ utanıyor ve insanların ne düşüneceğinden korkuyordum" dedi.

"Şimdi söylemek istiyorum çünkü çocukların benim durumumda olmasını istemiyorum ve cesur olmadıklarını düşünerek kendilerinden utanıyorlar ama bu cesur olup olmamakla ilgili değil. Zihinsel olarak bunun hakkında konuşmaya hazır olmakla ilgili.

"Bu nedenden dolayı, dışarıdaki çocukların cesarete sahip olduğundan ve kendilerini suçlamadıklarından emin olmak istiyorum çünkü ben istismar konusunda her zaman kendimi suçladım. Yıllarca, kendimi korkak gibi hissettim ve bu konu hakkında asla konuşamadım.

"Şimdi, bu konuyu açıklıyorum çünkü bu konuda sorun yaşayan diğer çocuklara yardım etmek istiyorum."

Evra, bu konuyu açıklığa kavuşturacak

Fransa'da futbol oynadığı dönemlerde 24 yaşındayken konuyu görüşmek için polisin kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden eski Monacolu futbolcu, bu olayın annesinin üzerinde bıraktığı etkiye de değindi.

"Annem, bu olayı duyunca perişan oldu. Benim için çok zor bir andı. Hala, bu olaydan yakınımdaki çoğu insana bahsetmedim. Bu durumu herkese anlatmam gerekiyor.

"İnsanların, bana acımasını istemiyorum. Zor bir durum. Bir anne bunu kendi çocuğundan duymayı asla beklemez. Annem, o dönemlerde biir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve bana neden öğretmenimin odasında uyumak istemediğimi sormuştu.

"Ancak şimdi 40 yaşıma geldiğimde bunu ona söyleyebildim. Annemin söylediği ilk şey, 'Sen onu dava etmezsen ben onu dava edeceğim. Hala yaşıyorsa onu öldüreceğim' oldu.

"Bu konuda çok öfkeliyim. Ailem, şimdi araştırma yapıyor ve bu konuda dava açıp açamayacaklarına bakacaklar. Ben, her şeyi o kadar kalbime gömdüm ki dava açmayı bile düşünemedim."

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