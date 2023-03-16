Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı, Lionel Messi'nin neden daha iyi olduğunu açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan eski takım arkadaşı, Lionel Messi'nin Portekizli yıldızdan neden daha iyi olduğunu açıklıyor.

Richardson, 2003'ten 2007'ye kadar Ronaldo ile oynadı

Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyor

Ancak her iki oyuncunun da GOAT olduğunu belirtiyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Kieran Richardson, Portekizli yıldızla birlikte beş yıl forma giydi. 2017'de 33 yaşındayken futbolu bırakan Richardson, Ronaldo ile Messi arasındaki ünlü tartışmada eski takım arkadaşını tercih etmedi.

NE SÖYLENDİ? Steven Sulley Podcast'inde konuşan Richardson şunları söyledi: "İkisi de GOAT. Ancak birini seçmem gerekiyorsa o zaman Messi'yi seçerim. Ronaldo'yu tanıyorum, onunla oynadım ve onu seviyorum. Sonsuza kadar konuşulacak oyuncular ama Messi, Dünya Kupası'nı aldığı için bir adım önde. Dünya Kupası'na sahip olmak çok büyük bir iş. Messi, bu turnuvayı kazanmadan önce herkes, "Evet ama henüz Dünya Kupası yok" diyerek onu eleştiriyordu."

Richardson, 2022 Dünya Kupası'nın galibi olan Lionel Messi'yi Diego Maradona ve Pele gibi isimlerin yanına koydu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo ile Richardson, Portekizli yıldızın kariyerinin ilk yıllarında aynı sahayı paylaştı. Bununla birlikte Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki ikinci döneminde kulüpten mutsuz ayrılarak Al-Nassr'a imza attı.

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