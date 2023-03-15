Wanda Nara ile Maxi Lopez'in çocukları Valentino, Constantino ve Benedicto'ya dördüncü kardeş geliyor.

Wanda Nara ile Maxi Lopez, Mauro Icardi yüzünden ayrılmıştı

Wanda Nara eski eşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu söylemişti

Maxi Lopez yeniden çocuk sahibi olacak

NE OLDU? Wanda Nara ile Maxi Lopez evliliğinden Valentino, Constantino ve Benedicto dünyaya gelmişti. Fakat Wanda Nara'nın gönlünü Mauro Icardi'ye kaptırmasının ardından çift ayrılmıştı. Maxi Lopez bir süre önce Daniela Christiansson ile yeni bir evliliğe adım attı. Wanda Nara'nın eski eşi Lopez, Daniela'dan dördüncü kez baba olacağını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Wanda Nara daha önce Belve programında yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Maxi Lopez ile artık iyi bir ilişkim var. Ama Lopez ve Icardi, birbirlerine dayanamıyor."

DAHA FAZLASI: Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den de iki çocuğu bulunan Wanda Nara'nın beş çocuğu var.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

IG/danielachristiansson

IG/wanda_nara