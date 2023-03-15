Messi ve Ronaldo'dan daha iyi! Erling Haaland, Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı

Erling Haaland, Manchester City formasıyla RB Leipzig'e karşı kaydettiği hat-trick ile rakibi Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Haaland, RB Leipzig'e karşı ilk yarıda hat-trick yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde 30 gol kaydeden en genç oyuncu oldu

Ayrıca bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu

NE OLDU? Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 7-0 mağlup ederken Erling Haaland da tarihi gecelerinden birini yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında hat-trick yapan oyuncu, maçta tam beş gol kaydetti. Böylece 22 yaş, 236 günlük Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

BÜYÜK RESİM: Daha önce 22 yaş 352 günlükken bu rekora ulaşan Kylian Mbappe, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun rekorlarını alt etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşan Erling Haaland aynı zamanda 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu ve Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırdı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? 7-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki konumunu sağlama alan Manchester City, Cumartesi günü FA Cup'ta Burnley ile karşı karşıya gelecek.