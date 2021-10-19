"Cristiano Ronaldo mu? Tarihin ilk beşinde bile değil!"

Eski İtalyan futbolcu, Ronaldo'nun futboldaki mirasına değinirken meslektaşını tarihin en iyi ilk beşine koymuyor.

Antonio Cassano; Maradona, Cruyff, Messi, Ronaldo Nazario ve Pele'yi Cristiano Ronaldo'nun önünde görüyor.

Juventus'tan ayrılık kararı alarak eski kulübünü yolunu tutan Cristiano Ronaldo yoluna 36 yaşında Premier Lig'de devam ediyor.

Futbol kariyerini birçok şampiyonluk ve kupayla dolduran Portekizli yıldız bugün futbolun en başarılı ve popüler isimlerinden.

Ancak İtalyan meslektaşı, futbolda Ronaldo'dan daha önemli isimler olduğunu düşünüyor.

Antonio Cassano ne söyledi?

Kariyerini 2018'de noktalayan ve Ronaldo'dan önce Real Madrid formasını terleten Antonio Cassano, Vieri'nin Twitch kanalı BoboTV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro yeter: Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyisi mi?

İlk beşte bile değil. Benim için Messi, Pele, Maradona, Cruyff ve fenomen Ronaldo başka bir seviyede."

"Haaland, Real Madrid'e gidecek"

Antonio Cassano, Bayern Münih'in Erling Haaland ile ilgilendiğini söyledi:

"Bana, 'Bayern'in Haaland'ı transfer etmek istediği konusunda dikkatli olun' dediler. Ayrıca Madrid'in Lewandowski'yi birkaç yıllığına istediği iddiaları da bana mantıklı geliyor."

Ancak programın sunucusu Vieri, eski futbolcudan farklı düşünüyordu:

"Bana Haaland'ın %100 oranında Madrid'e gideceğini söylediler. Bana öyle diyorlar ama doğru mu bilmiyorum."

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