Wanda Nara, Icardi'nin sadakatsizliğini böyle öğrendi: Maxi Lopez olaya karıştı

PSG'nin yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara'nın arasının nasıl açıldığı ortaya çıkarken Maxi Lopez de olaya dahil oluyor.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin kendisini aldattığını Telegram ile öğrenmiş.

PSG'nin yıldızı ile iki çocuğunun annesi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Wanda Nara, Icardi'yi sadakatsizlik ile suçlarken Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu tüm fotoğrafları kaldırdı.

Mauro Icardi ise Wanda Nara ile birlikte verdikleri pozlarını paylaşarak eşiyle arasını düzeltmek istedi.

Ancak Icardi hakkında sosyal medya hesabından, "Bir o..... için aileni mahvettin!" yazan Wanda Nara, PSG'nin yıldızı ile birlikteliklerinin simgesi olan yüzüğünü çıkardı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında neler yaşandı?

AS 'ın haberine göre; futbol dünyasının popüler çiftinin arasında yaşananlar "Los Angeles de la Manana" programında gün yüzüne çıktı.

Yanina Latorre çiftin neler yaşadıklarını anlatırken Maria Eugenia Suarez'in (China Suarez) olaylarda üçüncü bir kişi olarak yer aldığını da doğruladı.

"Wanda, Mauro Icardi'den gördüğü bir Telegram mesajı yüzünden ayrılmış. Mesajlar bende var. China Suarez'in 'Bırak kendileri düzeltsinler' demesi canımı sıkıyor. Çılgınlık, sorumluluk almalı."

"Wanda'nın Instagram'da bahsettiği kişi China Suarez. Hikaye ise inanılmaz.

Wanda, Cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık seziyor ve ondan hesaplarının şifresini istiyor. Her şeyi ise Icardi'nin Telegram'ında buluyor."

Wanda Nara, Icardi'nin Telegram'ında nasıl mesajlar buldu?

"China, birbirlerini görmek için yalvarıyor adeta. China ona yaptığı her şeyin fotoğraflarını atıyor. Icardi de antrenmandan fotoğraflar atıyor."

"Wanda bunun üzerine çıldırıyor ve 'Ben gidiyorum' diyip çocuklarıyla birlikte Milano'ya gitmeye karar veriyor."

"Wanda uçağa binip Milano'ya gidiyor. Barışmayı başardıkları Maxi Lopez ile konuşuyorum: Maxi hafta sonları erkek çocukları alıyor ve Wanda'ya kızlara da bakmayı teklif etti."

"Wanda ise Paris'ten ayrılıp kızları ve kuaförü Kenny ile birlikte seyahat etmeye karar verdi."

Ayrıca Yanina, Maxi Lopez'den nefret edenin Mauro Icardi olduğunu söyledi.

"Icardi sürekli, "Ben bir aptalım, başlatan o' diyor. Hiçbir şeyi inkar etmiyor, söylediği tek şey onu görmediği ve her şeyin sanal olarak yaşandığı."

Wanda Nara - Icardi - Maxi Lopez arasında neler yaşanmıştı?

Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı. Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den 3 çocuğu bulunuyor.

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