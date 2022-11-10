Avustralya'da Trent Sainsbury, kayınpederi Graham Arnold tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı

Avustralya'yı 2018 Dünya Kupası'nda temsil eden Trent Sainsbury, kayınpederinin net kararıyla Katar'a gidemiyor.

Trent Sainsbury milli formayı 61 kez terletti

Avustralya Teknik Direktörü'nün kızıyla evli

Kayınpederi onu Katar'a götürmüyor

NE OLDU? Avustralya'da teknik direktör Graham Arnold, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Milli formayı son 8 yılda 58 kez terleten ve 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Trent Sasinsbury kadroda yer almadı. Sasinsbury, 2017'den bu yana Graham Arnold'ın kızıyla evli. Oyuncunun Katar'a gitmiyor olması basın toplantısında ana gündem maddesiydi.

NE SÖYLENDİ? 59 yaşındaki teknik direktör, Trent Sasinsbury'yi neden Dünya Kupası'na götürmediğini basın toplantısında şu sözlerle açıkladı: "Çok zor bir karardı. Trent ile konuştum. Haftalardır ligde oynamıyordu. Bunların ötesinden Harry Souttar, Kyle Rowles gibi ondan daha formda oyuncular vardı. Trent de bu durumu anlayışla karşıladı. Ancak zor bir karar oldu."

BÜYÜK RESİM: Sahada stoper olarak görev yapan Sainsbury, Katar Ligi'nde 7. haftayı geride bıraktı. Al-Wakrah forması giyen oyuncu bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol attı. Sainsbury, Avustralya Milli Takımı ile Asya Elemeleri'nde 14 maçta forma giydi.

AVUSTRALYA İÇİN SIRADA NE VAR? 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nı bekleyen Avustralya Milli Takımı, D Grubu'nda yer alıyor. Graham Arnold'ın öğrencileri, Fransa, Danimarka ve Tunus'a karşı mücadele verecek.