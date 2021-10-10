Cristiano Ronaldo kalecilerden bile az koşuyor!

Portekizli yıldızın savunma zaafı, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Manchester United formasıyla döndüğü Premier Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve ayın oyuncusu ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun attığı goller kadar olumsuz istatistikleri de dikkatleri çekiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre çok sayıda gol ve çok sayıda şut beklentisini yerine getiren Portekizli yıldızın savunmadaki zaafları ise United'ı zorluyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az 75 dakika forma giyen 72 forvetten 67'sinin maç başına koşu mesafesi ortalaması Ronaldo'nun üstünde yer alırken, Ronaldo 90 dakikada ortalama 5.9 kilometre mesafe kat ediyor. Portekizli yıldızın düşük koşu mesafesi ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Everton maçında yıldız ismi kulübede başlatma nedenlerinden biri gibi duruyor.

En koşan forvetler listenin ilk sırasında Atletico Madrid'den Yannick Carrasco yer alıyor. Zaman zaman sahada yürüdüğü gerekçesiyle eleştirilen Lionel Messi PSG'nin Devler Ligi maçlarında ortalama 8.3 kilometre koşarken, Wolfsburg'un kalecisi Koen Casteels bile 6.2 kilometre ile kalede olmasına rağmen Ronaldo'yu geçmiş durumda.

Orta sahanın yükü arttı

Premier Lig'de üst sıralarda yer alan takımların hiçbirinin forveti rakiplere Ronaldo'dan daha az pres yapmazken, Ronaldo'nun bu konudaki eksikliği de dikkat çekiyor. Ronaldo rakiplere maç başına üçten az pres yaparken, Chelsea'den Timo Werner ve Liverpool'dan Diogo Jota'nın pres sayısı maç başına 20'nin üstünde seyrediyor.

Topa sahip olma oranı da göz önünde bulundurulduğunda Ronaldo transferi sonrasında Manchester United'ın üçüncü bölgedeki pres yoğunluğunun azaldığı görünürken, ikinci bölgedeki yoğunluk ise yükün orta saha oyuncularına binmesi nedeniyle arttı.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in önümüzdeki haftalarda bu probleme nasıl bir çözüm bulacağı ise merakla bekleniyor.

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