Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'nun bu sezon Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini vurguladı.

Criastiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Ronaldo'nun bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı her zamankinden daha fazla hak ettiğini iddia ediyor.

Manchester United'ın yıldız oyuncusu, 2021'deki performansıyla bu ödüle göz kırpıyor ve en iyi adaylar arasında yer alıyor. Ancak Cristiano Ronaldo; Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Jorginho gibi yıldız futbolcularla mücadele etmesi gerekecek.

Portekizli yıldız Ronaldo kariyerinde altıncı kez bu ödülü almak istiyor ve Mendes, geçen sezonu sadece bir kupayla (Coppa Italia) tamamlayan oyuncusunun, her şeye rağmen Ballon d'Or'u kazanmak için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

Mendes, France Football'a şu açıklamaları yaptı: "Cristiano Ronaldo'nun performansı, Ballon d'Or kazanması için gayet yeterlidir. Portekiz Milli Takımı'ndaki formu da kesinlikle dikkate alınmalı çünkü Cristiano Ronaldo milli formayla toplamda 115 gole ulaştı. Bu alanda bir rekorun daha sahibi oldu. Ayrıca, profesyonel futbol tarihinin de en fazla gol atan futbolcusu olmayı başardı.

"Futbol tarihindeki en büyük performansı sergiliyor. Bu yüzden, bu tür başarılar Cristiano Ronaldo'nun ödülü hak ettiğini gösteriyor. Ronaldo, şüphesiz ki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu göstermeye devam ediyor."

"Bunun bireysel bir ödül olduğunu unutmayalım. Bu nedenle, Cristiano Ronaldo'nun Serie A'nın en skorer ismi olduğunu ve aynı zamanda son Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olduğunu da hatırlamamız gerekiyor.

"Şampiyonlar Ligi'ndeki gol rekorunu elinde tutuyor. İngiltere, İtalya ve İspanya'da olduğu gibi üç farklı ülkede her şeyi maksimum rekabet gücü ile kazanan dünyadaki tek oyuncu.

"Bütün bu başarıları istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Cristiano Ronaldo; zorlukların üstesinden gelmek için olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bence bu yıl, Ballon d'Or'u kazanması gereken isim kesinlikle Ronaldo'dur. O, bunu her zamankinden daha fazla hak ediyor."

Ronaldo'nun bu sezonki performansı nasıl?

Cristiano Ronaldo, bu sezon hem Manchester United hem de Portekiz Milli Takımı'nda çok önemli bir yere sahip.

Geçtiğimiz yıl Juventus ile sezonu tamamlayan Portekizli yıldız, Serie A'da 29 gol attı. Lukaku'dan 5 gol fazla atarak Serie A'da gol krallığına ulaşan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen hala en yüksek seviyede futbol oynayabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Portekiz Milli Takımı'nda 115 gole ulaşan Ronaldo; milli takımlar seviyesinde en fazla gol atan futbolcu olarak rekor kırdı.

Portekiz'in; Lüksemburg karşısında 5-0'lık galibiyetinde de önemli rol oynayan 36 yaşındaki yıldız, milli takımlar düzeyinde 10 hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

Manchester United'a dönüşünden bu yana Ronaldo, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 gol attı.

Ballon d'Or'u başka hangi futbolcular kazanabilir?

Lewandowski, geçen sezon Bayern Münih'deki başarılı performansının ardından ödülü kazanma ihtimali yüksek olan futbolculardan birisi olarak göze çarpıyor.

Geçen sezon Bundesliga'da 29 maçta 41 gol atan Polonyalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 5 gol kaydetti.

Robert Lewandowski bu sezon ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 11 gol attı.

Chelsea'nin yıldızı Jorginho da Ballon d'Or için önemli adaylardan birisi. İtalyan oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli bir rol oynadı ve İtalya ile Euro 2020'yi kazandı. Ayrıca, takım arkadaşı N'Golo Kante'nin de ödül için şansı var.

Barcelona ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen Lionel Messi, Ballon d'Or'un güçlü adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz yaz Copa America'yı kazanırken Arjantin ile ilk büyük uluslararası kupasını kazanmıştı.

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