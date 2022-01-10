Cristiano Ronaldo, Aston Villa maçında neden oynamadı?

Son dönemde Manchester United'daki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo, takımının Pazartesi günü Aston Villa'yı konuk ettiği FA Cup karşılaşmasında forma giymedi.

Ancak Ronaldo'nun yokluğu çıkan söylentilerle alakalı değildi. Manchester United menajeri Ralf Rangnick, 36 yaşındaki oyuncunun kalçasındaki sakatlık problemi nedeniyle kadroda olmadığını açıkladı.

Rangnick ne söyledi?

Ronaldo'nun ufak bir sakatlık yaşadığını belirten Alman çalıştırıcı, maçın uzatmaya gitme ihtimali nedeniyle yıldızını ilk 11'de başlatmayı anlamsız bulduğunu vurguladı.

"Cristiano ile dün antrenmandan önce konuştum. Bana son birkaç gündür bazı problemler yaşadığını söyledi."

"Ufak bir problem, ama sonuçta 120 dakikaya uzayabilecek bir maçta risk almamanın daha mantıklı olduğuna karar verdik. Onu dinlendiriyoruz, kadroda yer almayacak."

"Sanıyorum stadyumda olacak, ama kalçasında, kalça kaslarında bir sorun var. Bu maçta oynamamasının daha sağlıklı olacağını kararlaştırdık."

Cavani ilk 11'de

Ronaldo yazın Manchester United'a döndüğünden bu yana ilk kez bir maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 14 gol ve üç asist üretti.

Portekizlinin yokluğunda ileri uçta Edinson Cavani'ye şans veren Ralf Rangnick, 4-2-2-2 dizilişinden de vazgeçerek, kanatlarda Marcus Rashford ve Mason Greenwood'un yer aldığı bir 4-2-3-1'i tercih etti.

Jadon Sancho ve Phil Jones da sakatlıkları nedeniyle Aston Villa maçının kadrosunda yer almadı.

Ronaldo mutsuz mu?

Hafta sonu İngiliz basınında çıkan haberlerde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le bir kriz toplantısı yaparak kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği yazılmıştı.

İddialara göre; Rangnick'in ısrarla oynatmak istediği prese dayalı futboldan memnun olmayan Ronaldo'nun, Manchester United'ın kupa kazanma şansı konusunda da tereddütleri var.

Ronaldo, Manchester United'daki geleceğini 'kriz' toplantısında ele aldı

Premier Lig'de yedinci sırada yer alan ve lider Manchester City'nin 22 puan gerisine düşen Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi ilk dört sırada tamamlaması gerekiyor.

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