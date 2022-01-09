Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki geleceğini 'kriz' toplantısında ele aldı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo menajeri Jorge Mendes ile bir kriz toplantısı yaptı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski kulübüne dönen 36 yaşındaki oyuncu, İngiliz taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Yapılan diğer büyük transferlere Cristiano Ronaldo'nun da eklenmesiyle bu sezon Manchester United'dan oldukça büyük bir beklenti vardı.

Ancak istediği sonuçları alamayan İngiliz ekibi, 19 haftada topladığı 31 puanla şu anda Premier Lig tablosunun 7. sırasında yer alıyor ve bu basamak Avrupa'ya gitmek için yeterli değil.

Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes ile ne konuştu?

The Sun'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile bir kriz toplantısı yaparak Manchester United'daki geleceğini ele aldı.

Portekizli yıldıza yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Cristiano, United'da olanlardan çok endişeli. Takım çok fazla eleştiriliyor ve Cristiano da liderlerden biri olarak görüldüğünü biliyor."

"Oldukça fazla sorun var ve Cristiano üzerinde baskı hissediyor, bu durum nedeniyle oldukça stresli."

"Jorge [Mendes] onu görmeye geldi ve işlerin nasıl gittiğini, sorunun ne olduğunu ve çözümleri masaya yatırdılar."

"Hiçbir konu göz ardı edilmedi, her şeyi konuştular."

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da performansı nasıl?

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi dönemlerinin en iyi liderlerinden. İkisi de bu zamana kadar rekorları alt üst ederek çıtayı arşa çıkardılar. Ancak her iki yıldız da artık kariyerlerinin bir başka aşamasındalar.

Cristiano Ronaldo eskiden olduğu gibi hemen hemen çıktığı her karşılaşmada takımını galibiyete taşıyamasa da skor katkısı anlamında hala etkili.

Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon çıktığı toplamda 21 karşılaşmada 14 gol, 3 asist kaydetti ve 17 maçta doğrudan katkı sağlamış oldu.

Manchester United'ın bu sezon tüm müsabakalarda kaydettiği 29 golün 14'ü Cristiano Ronaldo'dan geldi.

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