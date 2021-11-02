Conte Tottenham'da servet kazanacak

Nuno Espirito'nun görevden alınmasının ardından Tottenham'ın başına geçmeye hazırlanan Antonio Conte'nin Londra ekibinde kazanacağı ücret belli oldu. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre dünyaca ünlü teknik direktör anlaşmaya vardığı Tottenham'a 1.5 yıllık imza atacak ve yılda 15 milyon euro kazanacak.

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Chelsea'nin başında olduğu dönemde Premier Lig'de bir şampiyonluk elde eden Conte, son olarak Inter'i çalıştırmış ve Inter'i Jose Mourinho'nun ardından şampiyon yapan ilk teknik direktör olmuştu.

Conte Inter'de kazandığı şampiyonlukla Juventus'un Serie A'daki hanedanlığını da sonlandırmıştı.

İlk sırada Vlahovic var

Kariyerinde dört Serie A ve bir Premier Lig şampiyonluğu bulunan Conte, çalıştırdığı takımlarda Şampiyonlar Ligi'nde ise benzer başarıyı bir türlü yakalayamadı. Tottenham'ın Conte'nin imzasının ardından Harry Kane ile yolları ayırarak, elde edilecek bonservisin de yardımıyla oldukça güçlü bir kadro kurması bekleniyor.

Conte'nin yeni takımındaki ilk transfer hedefinin Fiorentina'da gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde üst sıralarda olan Dusan Vlahovic olması bekleniyor. Sırp golcü takımıyla olan kontratını yenilememiş ve bu durum ayrılık yolunu açmıştı. Öte yandan Tottenham'ın Conte ile beraber üçlü savunma oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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