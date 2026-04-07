İngiltere'nin büyük kulüpleri, yaz transfer döneminde hedeflerini erkenden belirlemek için hesaplı adımlar atıyor. Bu bağlamda, önümüzdeki sezon Premier Lig'in önde gelen takımlarından birinin orta saha yapısını yeniden şekillendirebilecek yeni bir transfer gündeme geldi.

Nottingham Forest ve İngiltere milli takımının yıldızlarından biri, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin yoğun ilgisini çekiyor, ancak bu büyük kulüplerin hepsinin istediği transferi gerçekleştirebilecek en yakın kulüp Manchester City gibi görünüyor.

"Manchester Evening News" sitesi, Manchester City'nin şu anda Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson ile yaklaşık 65 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varmaya en yakın kulüp olduğunu belirtti.

Sitede, Pep Guardiola'nın takımının bu transferde Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi önemli rakiplerini geride bıraktığı da vurgulandı.

23 yaşındaki Anderson, son 18 ayda parladı ve Premier Lig'in en göze çarpan genç orta saha oyuncularından biri haline geldi, bu da onu yaz transfer döneminde City yönetiminin ana hedefi haline getirdi.

Haberlere göre oyuncu, City'ye transfer olmak istediğini belirtti ve bu da anlaşmanın yakında tamamlanma ihtimalini artırıyor.

Aynı siteye göre, City, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce anlaşmayı erken tamamlamaya çalışıyor. Böylece, oyuncunun İngiltere milli takımında parlaması durumunda değerinin artmasını önlemek istiyor. Anderson'ın, teknik direktör Thomas Tuchel'in planlarında Declan Rice'ın yanında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Anderson, geçtiğimiz Ağustos ayında İngiltere milli takımına ilk kez çağrıldı ve Dünya Kupası elemelerinde Andorra'ya karşı 2-0 kazanılan maçta ilk kez forma giymek için bir sonraki ayı beklemek zorunda kaldı.