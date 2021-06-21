"Christian Eriksen'i rahat bırakın!"

Ajax'lı yıldız, kendisiyle aynı kaderi paylaşan Christian Eriksen'in kariyerine devam etmesi için destek verdi.

Daley Blind, Christian Eriksen'in kalp problemi yaşamasının ardından futbol kariyerine devam edebileceğini söylüyor.

Eriksen, Danimarka'nın Euro 2020'deki Finlandiya randevusunda kalp problemi yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Inter'in yıldızı, iki yıl önce benzer bir sağlık problemi yaşayan Ajax'tan eski takım arkadaşı Daley Blind'in de kullandığı ICD kalp cihazı takıldıktan sonra taburcu edildi.

Daley Blind ne söyledi?

Hollanda ile birlikte Euro 2020'de mücadele eden Blind, Eriksen'e erken emekli olmaması için destek veriyor:

"Christian'ın Kopenhag'da çimlerin üzerinde yattığı görüntüler beni çok etkiledi."

"O görüntüler benim için çok tanıdıktı. Benim için çok duygusaldı."

"Ertesi gün Hollanda ile ilk grup maçıma çıkmak için mental bir engeli aşmam gerekiyordu."

"O maçta uzun süre oynayabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Başardım ama zor oldu."

"Aynı sağlık problemini ben yaşadığımda, bütün dünya bana kariyerimin bittiğini, bir daha oynayamayacağımı söylüyordu. Bakın bugün neredeyim. Bu yüzden herkese, "Christian'ı rahat bırakın!" diyorum."

"Hastanedeki doktorlardan ve Ajax'taki sağlık personellerinden yeşil ışık aldıktan sonra hazır olduğumu hissettim."

"Tekrar en üst seviyede oynamamam için hiçbir sebep yoktu."

"En önemli şey içinizde özgür hissetmeniz. Hiç korkmadım. Takımın bir parçası olmama izin verildiği için inanılmaz mutluydum."

Eriksen kalp probleminin ardından neler yaşadı?

İyileşme süreci devam eden Eriksen, ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.

Danimarka Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki oyuncunun milli takım kampını ziyaret ettiğini ve takım arkadaşlarına iyi şanslar dilediğini açıkladı.

Orta saha oyuncusunun tekrar oynayıp oynamayacağına dair henüz nihai bir karar çıkmadı.

Ülkesinin, Avrupa Şampiyonası mücadelesini ise saha kenarından takip edecek.

Danimarka ise B Grubu'nda Finlandiya'ya kaybetmesinin ardından Belçika'ya mağlup oldu.

Ancak Rusya karşısında kazanırlarsa en iyi üçüncü sıralamasından turnuvaya devam etme şansları sürüyor.

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