Eden Hazard: Bileğim asla eskisi gibi olmayacak

Eden Hazard, Belçika’nın gruptaki son maçında 90 dakika sahada kalmayı beklemiyor.

Uzun süredir ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşan Eden Hazard, Avrupa Şampiyonası süresince eski formuna yaklaşmayı hedefliyor.

İki yıl önce Real Madrid’e transfer olan Belçikalı yıldız, Premier Lig’de sergilediği performansı İspanya’ya taşıyamamıştı.

30 yaşındaki Hazard, bu sezon La Liga’da yedisi ilk 11’de olmak üzere toplam 14 maça çıkabildi. Sezonun büyük bölümünü yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kenarda geçiren Hazard, Şampiyonlar Ligi’nde ise beş maçta boy gösterdi.

Kondisyon eksiği var

90 dakika sahada kalmak için yeterli kondisyona hala ulaşamadığını itiraf eden Hazard, buna rağmen Belçika’ya katkı verebileceğine inanıyor.

Finlandiya maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Hazard, “Maçın seyri de önemli, ama 90 dakika için hazır olmayabilirim” sözlerini kullandı.

“Mümkün olduğunca uzun süre üst düzey futbol oynamaya çalışacağım. 50’yse 50, 60’sa 60.”

“Yeteneklerimden hiç şüphe duymadım, fakat Avrupa Şampiyonası’na yüzde yüz hazır olacağımdan emin değildim.”

“Bileğim üç kez kırıldı ve asla 10 yıl önceki haline dönmeyecek, ama fiziksel olarak iyi durumda olursam sahada kendimi kanıtlayabilirim. Bunun üzerinde çalışıyorum.”

Hazard'ın Euro 2020 performansı

Belçika’nın grupta oynadığı iki maçta da sonradan oyuna dahil olan Hazard, Danimarka karşısında De Bruyne’ye yaptığı asistle geri dönüşte pay sahibiydi.

Aldığı iki galibiyetle üst turu garantileyen Belçika’da teknik direktör Roberto Martinez, son maç için kadroda değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Hazard’a ilk 11’de şans vereceğini söyleyen Martinez, oyuncusunu son 16 ve ilerisi için hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Hazard, ilk 11’e yeniden entegre olma sürecini Martinez’le birlikte planladıklarını açıkladı.

“Henüz %100’e ulaşmadım, ama ilk 11’de oynamaya hazırım. Zaten plan da buydu, yavaş yavaş sürem artacak.”

“Son 16’ya tamamen sağlıklı girmek çok önemli. Fiziksel olarak hazır olmalıyım.”

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