Christian Eriksen'den iyi haber: Futbola devam edecek

Euro 2020'de kalp krizi geçiren Christian Eriksen, kalbine yerleştirilen cihaz nedeniyle kurallar gereği Serie A'da forma giyemiyor.

Eriksen'in kulübü Inter, bu nedenle 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı almıştı.

Menajeri Martin Schoots, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Eriksen'in emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero, kalp ritminde düzensizlik tespit edilmesinin ardından futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Agüero'nun bu kararı, gözleri uzun süredir sessizliğini koruyan Eriksen'e çevirmişti. Danimarkalı futbolcu, 12 Haziran'da yaşadığı talihsiz olayın ardından basına hiç konuşmadı.

Ne söyledi?

Ancak menajeri Schoots, Eriksen'in gelecek planlarıyla ilgili önemli ipuçları verdi:

"Christian'ın futbola devam edeceğini doğrulayabilirim. Birkaç hafta önce iki kulüp benimle temasa geçti."

Eriksen'in kariyerini hangi ülkede sürdüreceği hala belirsizliğini koruyor. Başarılı orta saha oyuncusu bu süreçte altyapısından yetiştiği OB kulübünün tesislerinde bireysel çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kalbine yerleştirilen cihaz, Danimarka'daki kurallara göre Eriksen'in futbol oynamasına engel teşkil etmiyor. Bu durum Eriksen'in ülkesinde bir takıma transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.

Eriksen'in eski takımı Ajax'a transfer olabileceğine dair iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Ajax şu an için Eriksen'le ilgilenmiyor.

Inter'in şampiyonluğunda pay sahibiydi

Inter geçen sezon Antonio Conte yönetiminde Serie A'da şampiyonluğa ulaşırken ligde 26 karşılaşmada şans bulan Eriksen rakip fileleri üç kez havalandırmıştı.

Öncesinde yedi sezon Tottenham adına top koşturan Eriksen, Premier Lig macerasından önce beş yıl da Ajax forması giymişti.

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