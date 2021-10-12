Chelsea'ye Kylian Mbappe müjdesi

İngiliz devi gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yaz transfer dönemine PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin damga vurması beklenirken, İngiliz basınından Daily Mirror'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Habere göre Mbappe'yi almaya hazırlanan Real Madrid yönetimi, Eden Hazard için de eski takımı Chelsea ile görüşmelere başladı.

İspanyol devinin 2019 yazında Chelsea'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'deki dönemi büyük oranda sakatlıklarla geçerken, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Carlo Ancelotti yönetiminde de bekleneni veremeyen Hazard, bu sezon yedi lig maçında bir asist üretmişti.

İki Premier Lig şampiyonluğu kazandı

Hazard'ın da yeni bir başlangıç yapabilmek adına efsanelerinden biri olduğu Chelsea'ye dönmeye sıcak baktığı bilinirken, bu transferin gelecek yaz olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Belçikalı oyuncu daha önce uzun bir süre formasını giydiği Londra temsilcisiyle iki Premier Lig ve iki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Real Madrid formasını ligdeki ilk sezonunda 16, ikinci sezonunda ise 14 maçta giyebilen Hazard, İspanyol ekibine transfer olduğu günden bu yana La Liga'da üç gol atabildi. Chelsea'deki son sezonunu 16 gol ve 12 asistle tamamlayan Hazard'ın bu performansı, yıldız oyuncunun kulüpteki geleceğinin sorgulanmaya başlanmasına neden olmuştu.

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