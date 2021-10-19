Chelsea'de 65 milyon euro'luk Pulisic kâbusu devam ediyor

Chelsea'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Christian Pulisic, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.

23 yaşındaki Pulisic, 2019 yılında transfer olduğu Chelsea’de dönem dönem iyi performanslar gösterse de sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadı.

Yetenekli oyuncu, eylül ayında millî takımda geçirdiği sakatlıktan sonra 2021-22 sezonunda formasına kavuşamadı.

Thomas Tuchel de oyuncunun sakatlık durumunun iyi seyretmediğini doğruladı.

Neler söylendi?

Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Malmö maçından önce açıklamalarda bulunan Tuchel, Amerikan oyuncunun durumunu şöyle değerlendirdi: “ABD ile oynadığı bir maçta faule maruz kalmış ve bileğinden sakatlanmıştı.”

“Detaylar konusunda endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. Size tüm detayları veremem çünkü ben doktor değilim, ancak şu anda ağrıları dolayısıyla biraz geriye gitti.”

“Büyük bir sakatlık söz konusu değil, sadece bileğindeki ağrı onu rahatsız ediyor. Christian gibi hızlı bir oyuncular bu tarz ağrılar hissettiklerinde ve iyileşme süreci gerçekleşmiyor.”

“En baştan başlıyorsunuz, belirli bir noktaya geliyorsunuz ve ağrılarınız tekrar başlıyoruz. Bir süre sonra tüm bu süreci başa sarmanız gerekiyor.”

“Şu anda çok, çok yakınız. Geçen hafta antrenmanlara çıkmak üzereydi ancak tekrar bir ağrı hissetti. Ancak ciddi bir şey yok.”

“Tabii ki şu anda çok sabırsız, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her toplantımızda onun bu durumdan ötürü acı çektiğini görebiliyoruz. Her zaman sahada olabilmek ve bize yardımcı olmak istiyor. Ne yazık ki sakatlıklar uzun sürüyor.”

Pulisic bu sezon kaç maçta oynadı?

Pulisic, Chelsea formasıyla 2021-22 sezonunda yalnızca bir Premier Lig maçında görev yaptı.

Yetenekli oyuncu, 14 Ağustos’ta oynanan Crystal Palace maçında rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Ancak Pulisic, ABD ‘nin Honduras ile oynadığı maçta sakatlanarak 62. dakikada oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Bundan önce Pulisic, Covid-19 gerekçesiyle iki maç daha kaçırmıştı.

Chelsea formasını şu ana dek 79 maçta giyen Amerikalı, 18 kez gol atmayı başardı.

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