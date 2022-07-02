Arjantinli eski golcü, geçmişte hem saha içinde hem de özel hayatında epey aktif bir hayata sahipti.

Hernan Crespo, kariyerinin büyük bir bölümünde Avrupa'nın en iyi golcüleri arasındaki yerini aldı.

Dev takımların formasını giyen Arjantinli yıldız, geçmişine baktığında bazı konularda kendisiyle gurur duymadığını itiraf ediyor.

Pazartesi günü 47 yaşına girecek olan Arjantinli süperstar, şanlı kariyeri boyunca Chelsea, Milan ve Inter gibi takımların formasını giydi.

Ve 608 maça çıkan Crespo, toplamda 270'in üzerinde gol kaydetti.

Yıldız golcü, geçmiş döneme baktığında popüleriliğinin zirvesinde olduğu zamanlara değinerek sahadaki zenginliğinin yanı sıra özel hayatında kadınların büyük bir ilgisini çektiğini belirtti.

Crespo, eşi Alessia Rossi Andra ile 27 yaşında tanışana kadar bekar bir hayat sürdü.

Ne söylendi?

Daily Star'da yer alan habere göre, futbolculuk döneminde seks partilerine katıldığını itiraf eden Crespo, çok hareketli bir hayat sürdüğünü ifade etti.

“Gençken birçok kadınla buluştum ve onlarla seks partisinde yakalandım.

"Bekardım, 27 yaşıma kadar zengin ve ünlü bir futbolcuydum.

"Bence bunlar gayet normal şeyler ve pişman değilim, ancak geçmişimle gurur duymuyorum.

"Bu tür şeyler benim için sadece deneyim olarak kaldı.

“Her zaman, çevremde daha fazla kadın vardı ve oldukça popüler olduğum için dikkat çekiyordum.

Futbola 18 yaşında başladığını belirten Arjantinli golcü, "27 yaşında eşimle tanıştım ve eşimle tanışana kadar eve kız arkadaşımla gelmedim. Bu yüzden o yaşıma kadar hep bekardım" dedi.

Crespo'nun kariyeri

Oynadığı günlerde Crespo, Arjantin formasıyla 60'tan fazla maç kazandı ve Chelsea ile iki yıllık kariyeri sırasında Stamford Bridge'de bir kült kahraman oldu.

Crespo, İngiltere'de geçirdiği süre boyunca Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve aynı zamanda üç kez Serie A'da şampiyonluk yaşadı.

Crespo, hikayelerle dolu futbolculuk kariyerinin perdesini kapatma kararı aldığında, yeni macerası için heyecanlıydı.

Parma'da oynadığı dönemde emeklilik kararını açıklayan eski yıldız golcü, futbolculuk kariyerini noktalayarak menajerlik serüvenine başladı.

2021 yılında, Brezilyalı takımı Sao Paolo'yu Brezilya şampiyonluğuna ulaştırdığı için menajerlik kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Ancak, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sadece beş ay sonra kulüpten ayrıldı.

Crespo, şu anda Al-Duhail Spor Kulübü'nün yöneticisi olarak Katar'da çalışıyor.

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