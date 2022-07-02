Sarı-lacivertli ekibin genç oyuncusu, her geçen gün değerine değer katıyor.

Arda Güler, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sahne aldığı maçlarda yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla gelecek adına taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-lacivertli ekipte bulduğu oynama şansını iyi değerlendiren Arda, taraflı tarafsız tüm futbol severlerin beğenisini kazandı.

Genç oyuncu, saha içerisindeki pozisyon bilgisi, zekası ve tekniğiyle kendi yaş gurubunda olan futbolculardan da sıyrılmayı başardı.

Arda, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla toplamda oynadığı 16 karşılaşmada 3 gol atarken 5 de asist katkısında bulundu.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu böylece, dünya genelinde de adından söz ettirerek kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu.

Arda Güler’in değeri ne kadar?

Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerinde büyük bir yaz güncellemesi yaptı.

Böylece, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyanın en değerli futbolcusu oldu.

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Arda, 2004'lü futbolcuların olduğu U17 kategorisinde ise dünyanın en değerli 4. futbolcusu konumunda bulunuyor.

17 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre net değeri ise 6 milyon Euro.

Dünyanın, 17 yaşında olan en değerli futbolcuları sıralaması ise şu şekilde oluşuyor:

Bir numarada Barcelona’nın yıldızı Gavi var. İspanyol oyuncunun değeri, 60 milyon Euro olarak belirlendi.

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İkinci sırada 15 milyon Euro’luk değeriyle Borussia Dortmund’un oyuncusu Youssoufa Moukoko bulunurken üçüncülük koltuğunda ise Santos’un 17’lik yıldızı Angelo Gabriel yer alıyor.

2005 doğumlu futbolcular arasında birinci sırada olan Arda Güler, geçtiğimiz sezonki performansının üstüne koyması durumunda genel listeleri sallaması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu, önümüzdeki sezon için yeni teknik direktör Jorge Jesus’un gelecek planları arasında yer alıyor.

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