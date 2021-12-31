Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'nun sözlerine inanmak istemiyor

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel golcü oyuncu Romelu Lukaku'nun oyun sisteminden şikayet etmesini değerlendirdi.

Lukaku'nun Alman çalıştırıcının sezon başındaki düzenden vazgeçmesi sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını paylaşmasının ardından bu durumu masaya yatıran deneyimli teknik direktör, şaşkınlığını gizlemedi.

Tuchel ne söyledi?

Lukaku'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamaların ardından çok şaşırdığını belirten Tuchel, Belçikalı oyuncudan böyle bir açıklama beklemediğini söyledi:

"Lukaku ile açık bir şekilde konuşacağız. Bu açıklamalara şaşırdım çünkü antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla bizimle olmaktan mutlu.

"Neler olup bittiğini anlamak için ona zaman ayıracağız ama burada bizimle olmasından ötürü mutluyuz. Açıklamaları tabii ki hoşumuza gitmedi çünkü birçok farklı sesi beraberinde getirdi ve bu durumun bize bir faydası yok.

"Bu durumu onunla konuşmadan değerlendirmem çok doğru olmaz çünkü belki açıklamaları basına farklı bir şekilde yansıtılmış olabilir"

Chelsea ne durumda?

Premier Lig'de geride kalan 20 hafta sonunda 42 puan toplayan ve lider Chelsea'nin sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer alan Londra temsilcisi, Şampiyonlar Ligi grubunu ise ikinci tamamlamıştı.

Son 16 turunda Fransız ekibi Lille ile eşleşen Chelsea, Lukaku'yu sezon başında Inter'den 115 milyon euro'ya transfer etmişti.

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