Chelsea taraftarları, Burnley ile oynadıkları maç öncesi Ukrayna halkını desteklemek için yapılan bir dakikalık alkışı, Roman Abramovich tezahüratıyla kesti.

Abramovich, Chelsea'yi satmak istiyor ve kulübün başındaki süresi boyunca yürüttüğü başarılı bir dönem sona erecek.

Bazı Chelsea taraftarları, Roman Abramovich'i bırakmak istemediklerini Ukrayna dayanışmasını bozarak göstermek istedi.

Ne oldu?

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Burnley deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Burnley tribünleri, Rus işgalindeki Ukrayna'ya alkışlarıyla destek gönderdi. Ancak bu desteği Chelsea taraftarları, Roman Abramovich tezahüratıyla yarıda kestiler.

2003'ten beri Stamford Bridge'in başında olan Chelsea'nin milyarder sahibi Abramovich kulübü satmayı düşünüyor.

Abramovich'in 3,5 milyar dolarlık bir fiyat belirlediği ve ilgilenenlerin Mart ortasına kadar teklif vermelerini istediği söyleniyor.

Roman Abramovich, Türkiye'ye geldi

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Abramovich, çarşamba günü 48.7 milyon sterlin değerindeki lüks uçağıyla Moskova'dan İstanbul'a geldi. Rus milyarder, İstanbul'dan da özel uçakla Ankara'ya uçtu.

Türk iş adamı Muhsin Bayrak'ın, son günlerde Abramovic'ten Chelsea'yi satın almak için teklifte bulunduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde haberleri doğrulayan Bayrak, Yeni Şafak'a verdiği demeçte şunları söylemişti:

"Chelsea'nin satın alma şartlarını Roman Abramovich'in avukatlarıyla görüşüyoruz. İmzalar için görüşmeler yapıyoruz. Yakında Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız."

"Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Bu satışın Türkiye için de önemi çok büyük."

"Biz teklifimizi yaptık. Rusya ve Ukrayna krizinden dolayı Türkiye’yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye’de almak istiyorlar."

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