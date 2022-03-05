"Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarır" Erol Bulut hangi futbolcuyu işaret etti?

Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski bir öğrencisi hakkında, "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı çeyrek final maçında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor'a uzatmalarda kalesinde gördüğü golle 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut'un hedefinde ise eski bir öğrencisi vardı.

Erol Bulut ne söyledi?

Erol Bulut isim vermeden Alanyaspor döneminde kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu eleştirdi:

"Bizim kadro dışı bıraktığımız bir futbolcu vardı. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu kendisi bugün bir kez daha hem bize hem futbol kamuoyuna bir kez daha ispat etti.

İsmini açıklamak bile istemiyorum. Yirmi sene profesyonel top oynadım, onun dışında yardımcı hocalık yaptım. Dört senedir de teknik direktörlük yapıyorum.

Çok iyi insanlar gördüm hayatımda, çok karakterli oyuncularla çalıştım ama bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum."

Erol Bulut kimden bahsetti?

Erol Bulut’un isim vermeden bahsettiği futbolcunun, Alanyaspor’lu Tayfur Bingöl olduğu iddia ediliyor.

Alanyaspor’un yıldızı Tayfur, Gaziantep FK karşısında takımının galibiyet golünü attıktan sonra eski hocasının olduğu yedek kulübesinin önünde kayarak sevincini yaşadı.

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