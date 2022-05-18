GOAL ve SPOX'un edindiği bilgiye göre; Chelsea bu yaz Eintracht Frankfurt forması giyen orta saha oyuncusu Luka Hyrylainen'i kadrosuna katmak istiyor.

Eintracht'ın Ağustos 2020'de HJK Helsinki'den transfer ettiği Hyrylainen, Alman ekibinde basamakları bir bir tırmanmayı sürdürüyor.

Potansiyeliyle Chelsea'nin dikkatini çekmeyi başaran 17 yaşındaki oyuncu transfer döneminin başlamasıyla Premier Lig devine imza atabilir.

Hyrylainen, Chelsea'yi istiyor

GOAL ve SPOX, Hyrylainen'in kariyer geiişimini gelecek sezondan itibaren Stamford Bridge'te sürdürmek istediği bilgisine ulaştı.

Fin orta saha oyuncusunu gelecek için önemli bir yatırım olarak gören Chelsea, kulübün el değiştirme işleminin tamamlanması ve transfer yasağının kalkmasıyla Frankfurt ile pazarlıklara başlayacak.

Hyrylainen'in Eintracht'taki hızlı yükselişi

Kulüpteki ilk sezonunda U17 takımında oynayan Hyrylainen, 2021/22'de U19 takımına yükseldi.

A-Junior-Bundesliga Süd/Südwest'te 17 maçta iki gol, üç asistle oynayan genç orta saha, bu performansıyla Finlandiya U19 milli takımına seçildi.

Eylül 2021'de Finlandiya formasını ilk kez giyen Hyrylainen bu seviyede ülkesini yedi kez temsil etti. Finlandiya U16 takımında da altı kez boy gösteren Hyrylainen, Chelsea'ye imza atarak bir kez daha seviye atlamaya hazırlanıyor.