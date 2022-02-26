Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, kulüpteki yetkilerini devretti

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, kulübün günlük operasyonlarını yönetmeyi bırakacağını açıkladı.

Rus milyarder, neredeyse 20 yıldır Stamford Bridge'de dümende.

Ancak tam olarak Maviler'den ayrıldığını söylemese de Abramovich kulüpte daha az uygulamalı bir role hazırlanıyor gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Roman Abramovic:

"Chelsea FC'deki yaklaşık 20 yıllık sahipliğim boyunca görevimi, bugün olabileceğimiz kadar başarılı olmamızı sağlamak ve geleceği inşa etmek için kulübün koruyucusu olarak gördüm.

"Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün Chelsea'nin Hayırsever Vakfı'nın mütevelli heyetine Chelsea FC'nin yönetimini ve bakımını veriyorum.

"Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

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55 yaşındaki işadamı, İngiliz futbol dünyasına ilk kez 2003 yılında Chelsea'nin yönetimini eski sahibi Ken Bates'ten devraldığında girdi.

Onun yönetimi altında Chelsea, 2012-13 ve 2020-21'de olmak üzere iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve beş lig şampiyonluğu ile Premier Lig ve Avrupa'nın seçkin kulüplerinden biri haline geldi.

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